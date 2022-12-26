شحنات النفط الروسي تنهار مع سريان العقوبات

مال وأعمال

انهارت شحنات النفط الخام الروسي المنقولة بحراً في أول أسبوع من تطبيق عقوبات مجموعة السبع التي تستهدف إيرادات موسكو النفطية، ما يشكّل مصدراً محتملاً لقلق الحكومات حول العالم الساعية لتجنب اضطرابات برنامج التصدير الروسي الهائل. وجرى تضخيم جزء من هذه الانخفاضات بسبب العمل في ميناء على بحر البلطيق، والذي تم الانتهاء منه الآن. وهناك أيضاً على ما يبدو تناقص في عدد مُلاك السفن الراغبين في حمل الشحنات الرئيسية من أحد موانئ التصدير في آسيا. كذلك، أظهر العديد من الموانئ الأخرى انخفاضات أسبوعية. يجب التعامل مع البيانات بحذر.

