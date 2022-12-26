loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

شحنات النفط الروسي تنهار مع سريان العقوبات


انهارت شحنات النفط الخام الروسي المنقولة بحراً في أول أسبوع من تطبيق عقوبات مجموعة السبع التي تستهدف إيرادات موسكو النفطية، ما يشكّل مصدراً محتملاً لقلق الحكومات حول العالم الساعية لتجنب اضطرابات برنامج التصدير الروسي الهائل. وجرى تضخيم جزء من هذه الانخفاضات بسبب العمل في ميناء على بحر البلطيق، والذي تم الانتهاء منه الآن. وهناك أيضاً على ما يبدو تناقص في عدد مُلاك السفن الراغبين في حمل الشحنات الرئيسية من أحد موانئ التصدير في آسيا. كذلك، أظهر العديد من الموانئ الأخرى انخفاضات أسبوعية. يجب التعامل مع البيانات بحذر.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة