البورصة حمراء والخسائر تجاوزت 200 مليون دينار

مال وأعمال

سيطر اللون الاحمر على مؤشرات البورصة في أولى جلسات الأسبوع لتشهد تراجعاً جماعياً، لتفقد القيمة السوقية في نهاية الجلسة بنسبة 0.4 في المئة وبنحو 200 مليون دينار من 46.201 مليار دينار إلى 46.001 مليار دينار، وذلك مع استمرات الضغوطات على الاسهم في ارتفاع معدلات التضخم ومخاوف حدوث اغلاق في الصين علي واقع ارتفاع نسب اصابات كورونا، بالاضافة الي اجازات الاسواق العالمية مع أعياد رأس السنة الميلادية.

وقد تراجعت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.4 في المئة وبقيمة 40 مليون دينار من 9.291 مليارات دينار إلى 9.251 مليارات دينار، كما انخفضت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 160 مليون دينار وبنسبة 0.4 في المئة من 36.909 مليار دينار إلى 36.749 مليار دينار.

وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.4 في المئة وبـ 31.2 نقطة من 7209.33 نقاط إلى 7178.1 نقطة، وهبط السوق الأول بنسبة 0.43 في المئة وبنحو 34.7 نقطة من 8009.6 نقاط إلى 7974.88 نقطة، وتقلص المؤشر الرئيسي بنسبة 0.4 في المئة وبنحو 24.01 نقطة من 5571.77 نقطة إلى 5547.7 نقطة، كما تقلص المؤشر الرئيسي 50 بنسبة 0.8 في المئة وبـ 46.3 نقطة من 5675.2 نقطة إلى 5628.8 نقطة.

وشهدت وتيرة التداولات تراجعاً واضحاً مقارنة مع الجلسة السابقة، حيث انخفضت سيولة الجلسة بنسبة 12.5 في المئة من 22.17 مليون دينار في جلسة الخميس إلى 19.3 مليون دينار، كما هبطت أحجام التداول بنسبة 15 في المئة من 104.1 ملايين سهم إلى 88.5 مليون سهم، وتقلصت الصفقات من 6.6 آلاف صفقة إلى 6 آلاف صفقة.

قطاعياً، شهدت الجلسة تراجع 7 قطاعات على رأسها العقارات بـ1.23%، بينما ارتفعت 5 قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا بـ4.12%، بينما استقر قطاع الرعاية الصحية وحيداً.

وحول الأنشط تداولاً، تصدر عقارات الكويت المرتفع 1.89% الكميات بـ18.63 مليون سهم، بينما تقدم بيتك السيولة بـ3.21ملايين دينار، بانخفاض 0.37%.

