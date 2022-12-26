«ريكونسنس» نظَّم لقاء حوارياً بين سفير الصين ومجلس الشباب الكويتي

مال وأعمال

نظم مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات لقاء حواريا بين السفير الصيني تشانغ جيانوي ولجنة العلاقات الدولية في مجلس الشباب الكويتي، تركز فيه النقاش حول العلاقات الصينية - الكويتية المتنامية وآفاقها المستقبلية ودور الشباب الكويتي في دعمها.

وبهذه المناسبة قال سفير الصين تشانغ جيانوي بعد لقائه مع المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز ريكونسنس للبحوث والدراسات عبدالعزيز العنجري في مكتبه بمعية رئيس وأعضاء لجنة العلاقات الدولية في مجلس الشباب الكويتي: «إن العلاقات التي تربط الصين والكويت مميزة، والتعاون بين البلدين يتمتع بإمكانيات هائلة وآفاق واسعة في مختلف المجالات».

وأشار السفير إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال دعم تمكين الشباب، مستذكراً لقاء الرئيس الصيني شي جينبينغ بسمو ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في الرياض، على هامش المشاركة في القمة الصينية العربية الأولى وقمة الصين - مجلس التعاون الخليجي، حيث أكد الرئيس الصيني على أهمية بذل جهود مشتركة لخلق مستقبل أجمل للعلاقات الصينية الكويتية، كما دعا فخامته في كلمته في قمة الصين ومجلس التعاون الخليجي، إلى تضافر الجهود للتعاون في خلق نقاط بارزة جديدة للتعاون اللغوي والثقافي. وأردف السفير قائلاً: « نحرص من الجانب الصيني على العمل مع الجانب العربي على تنفيذ (الأعمال الثمانية المشتركة)، والتي تغطي مجالاتٍ ثمانية، ومنها تنمية الشباب، وستعقد الصين منتدى لتنمية الشباب مع الدول العربية وستطلق خطة تعاون (10+10) بين الجامعات الصينية والعربية. وستدعو الصين 100 عالم شاب من الجانب العربي إلى الصين لتبادل البحوث العلمية، و3000 شاب من أجل التبادلات الثقافية الصينية-العربية، و10 آلاف موهبة عربية للتدريب المهني في مجالات التخفيف من حدة الفقر والصحة والتنمية الخضراء. كما أن الصين مستعدة للمساعدة في إقامة المزيد من (ورش لوبان) في الدول العربية».

وقد أكد السفير أن بلاده شريك مخلص للكويت، ورحب بزيارة الشباب الكويتي إلى الصين، حتى يتعرفوا عن كثب على الصين بجوانبها المختلفة، موضحاً أن الصين تولي أهمية كبيرة لتطوير الشباب وتنميتهم وتمكينهم، وأنه لدى البلدين آفاق واسعة من فرص التعاون المشتركة في هذا المجال.

حضر اللقاء من جانب لجنة العلاقات الدولية في مجلس الشباب الكويتي كل من عبدالرحمن مشهور السعيدي رئيس اللجنة وألطاف هندي المطيري مقرر اللجنة وفواز رواد الخالدي عضو اللجنة.

وقال عبدالعزيز العنجري: «إن اللقاء يأتي في إطار السعي المستمر لمركز ريكونسنس لخدمة القضايا الوطنية، ومنها تمكين الشباب المجتهد من تنمية وتطوير قدراته وتواصله في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد أن شارك المركز في تحضير الندوة الأولى لمجلس الشباب الكويتي بعنوان (دبلوماسية الشباب) في يونيو الماضي».

وأضاف العنجري «في لقائنا اليوم مع سعادة السفير الصيني استطعنا طرح عدة تساؤلات في إطار حوار مفتوح وواضح وشفاف، كمرحلة اولى تمكننا من فهم الأبعاد الحقيقية لفرص الشراكة والتعاون مع الصين، ودور الشباب الكويتي في دعمها وتنميتها».

وقال العنجري: « سعينا في مركز ريكونسنس ومنذ التأسيس قبل 4 سنوات على بناء جسور تواصل مع الدبلوماسيين والخبراء الدوليين، لتعزيز العلاقات الثنائية بين المجتمع الدولي والكويت، ووجدت في اعضاء لجنة العلاقات الدولية جدية واهتماما بالاستفادة من هذه الجسور في مركزنا».

وعن اللقاء قال عبدالرحمن السعيدي: «من الضروري تأكيد الدور الذي يلعبه مركز ريكونسنس في دعمنا بالمجلس وخصوصا في لجنة العلاقات الدولية منذ بداية التأسيس ونعتبره شريكا اساسي داعما لنا، فمركز ريكونسنس يقدم نموذجا حقيقيا في دعم الشباب الكويتي ورعايته».

واختتم السعيدي: «لقاء اليوم مع سعادة السفير الصيني يأتي تزامنا مع ازدياد التقارب الخليجي مع الصين، ومع ما اطلقناه في 19 يونيو الماضي، باسم (مشروع دبلوماسية الشباب) بالشراكة مع مركز ريكونسنس، حيث نتطلع في لجنة العلاقات الدولية للتقارب مع شباب الدول الصديقة وتبادل الخبرات معهم بما يعزز التنمية الشاملة والسلام في العالم، وللصين دور تنموي متميز في منطقتنا، لاسيما أنها تمكنت خلال السنوات القليلة الماضية من مضاعفة علاقاتها التجارية والاقتصادية مع دول الخليج ومنها الكويت، ومع ذلك مازال هناك فرص لمزيد من التعاون، ولاشك سيكون هذا اللقاء انطلاقة لمزيد من التواصل القوي مع السفارة الصينية».

