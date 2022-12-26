الدهيم: ختام ناجح وإقبال لافت لمعرضي البناء والذهب

مال وأعمال

بعد نجاح واقبال لافت من المستهلكين وبمشاركة فاعلة من حشد من العارضين للشركات المشاركة اختتمت فعاليات معرضي البناء (بيتك) ومعرض الذهب والمجوهرات العالمي، اللذين احتضنته فعالياتهما قاعات ومرافق أرض المعارض خلال الاسبوع الماضي في مشرف.

وأكدت المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات في «الكويت الدولي»، باسمة الدهيم، في بيان صحافي نجاح معرضي الذهب والبناء اللذين يعدان من أهم الفعاليات والتظاهرات الاقتصادية في الكويت، حيث جاء نتيجة تضافر جهود الجميع من تعاون الجهات والمؤسسات الرسمية في الدولة.

وأفادت الدهيم بأن «الكويت الدولي» على استعداد تام لإقامة واحتضان المعارض والمؤتمرات بمختلف أنشطتها خلال الفترة المقبلة، والمحافظة على إقامة المعارض المتخصصة سنويا وتسهيل الإجراءات والتسهيلات للشركات المحلية والأجنبية، ومد جسور التعاون معها. وأضافت إن الشركة على استعداد لاحتضان الفعاليات والمعارض المتخصصة والتي تلبي احتياجات الجمهور، وتوفر الدعم اللازم لجميع المؤسسات والشركات المشاركة، وتمد جسور التعاون معهم في أي حدث وتوفير اللازم لهم وإتاحة الفرص لتسويق أفكارهم.

وأثنت الدهيم على جهود جميع القائمين على تنظيم فعاليات المعرضين والمؤسسات الراعية لنجاح هذا الحدث المميز بصورة ملائمة، مؤكدة استضافة «الكويت الدولي» المعارض المتخصصة خلال الفترات المقبلة. يذكر ان شركة معرض الكويت الدولي هو أكبر مركز للمعارض في البلاد وأسس عام 1971 ويقع في منطقة مشرف ويتكون من عدة قاعات كبيرة مجهزة وفق أعلى المستويات العالمية لاستضافة المعارض المتخصصة وتستضيف الشركة أكثر من 45 حدثا سنويا منها معرض الكتاب والعطور والبناء والملابس والغذاء وغيرها.

