«بوبيان» أطلق مبادرة «Go Green» للحفاظ على الموارد والبيئة

مال وأعمال

يواصل بنك بوبيان خطواته الثابتة نحو استراتيجيته الممنهجة لتعزيز مفهوم الاستدامة من خلال اطلاقه مبادرة

Go Green لتكون الأولى من نوعها بين المؤسسات على مستوى الكويت التي تمكن العملاء من اقتناء السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية بالتعاون مع كبرى وكالات السيارات الكهربائية

في الكويت.

وقال رئيس الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية الشخصية عبدالله المجحم: «اليوم يُطلق بنك بوبيان مباردة Go Green المميزة التي تؤكد ريادته نحو تعزيز مفهوم الاستدامة التي يتبناها البنك وتحقيق اهدافها على المدى البعيد من صياغة لقرارات تتوافق مع مبدأ الاستدامة».

وأوضح المجحم ان بنك بوبيان كعادته يركز على مبدأ الابتكار والإبداع ليس فقط فيما يخص منتجاته وخدماته بل حتى فيما يتعلق بدوره في المسؤولية الاجتماعية وإطلاق مبادرات جديدة مثل مبادرة Go Green للتشجيع على استبدال السيارات التقليدية بالسيارات الكهربائية الصديقة للبيئة التي من شأنها الحفاظ على البيئة ومواجهة تغيرات المناخ.

عروض مميزة

وأضاف المجحم ان التعاون مع وكالة BNK المعروفة للسيارات الكهربائية Polestar 2 سيكون اول خطوة لإطلاق Go Green والإعلان من خلالها عن مجموعة مميزة من العروض والخصومات لعملائنا لنتشارك معهم سوياً في المحافظة على الجانب البيئي والموارد الطبيعية. كما أننا سنعلن قريباً عن العديد من العروض الحصرية والمفاجآت القادمة بالتعاون مع كبرى وكالات السيارات.

وأكد المجحم ان بنك بوبيان يهدف دائما إلى توسيع قاعدة المستفيدين من عملائه ليكون الاقرب دائماً لهم.

رؤية الاستدامة

وأشار المجحم ان بنك بوبيان ينظر إلى الاستدامة كإحدى القيم الأساسية لرؤية البنك الذي يطمح بأن يكون أحد

أكبر البنوك الإسلامية في مجال الخدمات المصرفية وبالأخص لكل ما يتعلق بالحوكمة والبيئة والمجتمع والذي يشمل عدداً من الجوانب والمحاور الرئيسية التي تهم عملاءنا ومساهمينا وموظفينا والمجتمع ككل.

