العثمان: ننافس أنفسنا.. ونسارع لكسر أرقامنا القياسية

مال وأعمال

يستقبل بنك الكويت الوطني عاماً جديداً بفكر وتخطيط وعزيمة من أجل استكمال ما تم إنجازه في 2022 في سبيل إثراء التجربة المصرفية لعملائه. وفي ذلك الإطار نُلقي الضوء على القليل والأبرز من فيض ما أحرزته مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني من تقدم على مسار لا ينتهي تزدحم جنباته بشعار واحد فقط وهو تلبية احتياجات العملاء واستشراف تطلعاتهم بخدمات هي الأحدث محلياً والأكثر تطوراً عالمياً وسط حرص شديد على تقديم حلول مصرفية تحمل قيمة مضافة وحملات استثنائية في كل تفاصيلها تجعل تجربة العملاء أكثر شمولاً وتشعرهم دوماً بالتميز. وبهذه المناسبة قال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، محمد العثمان: «كل الأرقام والمؤشرات تؤكد استمرار تفوق الوطني بفوارق كبيرة تتسع بوتيرة متسارعة يصعب اللحاق بها وترسخ في أذهان فريق العمل قبل الآخرين أن الوطني الأول في كل شيء ولا بديل عن الاحتفاظ بتلك المكانة الرائدة حتى يقتصر التنافس بين الجميع على من يمكنه أن يحتل مقعد المركز الثاني طالما كان الوطني وحده في المقدمة». وأضاف العثمان: «ما وفرنا من خدمات على مدار العام يؤكد تلبيتنا احتياجات عملائنا وتحولنا لمعرفة ما يدور في خاطرهم ويحسبونه أمراً صعباً لنضع تلك التطلعات أهدافاً لا بديل عن تحقيقها وهو ما جعل إنجازاتنا الرقمية تبدو للآخرين كأنها تكنولوجيا جاءت من مستقبل بعيد». وأضاف العثمان: «نطمح في 2023 مواصلة تقديم خدمات ومنتجات تعكس إمكانات الوطني الهائلة وترسخ ثقة عملائنا الممتدة

على مدى عقود متتالية وتؤكد ان شغفنا لا ينتهي وعزيمتنا لا تلين».

وأشاد العثمان بالتطور الرقمي الكبير الذي أحرزته الحكومة في الآونة الأخيرة وتوفير ركيزة صلبة للتطورات الرقمية على كل الأصعدة وخاصة القطاع المصرفي، وكذلك الجهود المتميزة التي يبذلها بنك الكويت المركزي وتوفيره البيئة التنظيمية والرقابية الداعمة لمواصلة مسار التحول الرقمي.

يقول العثمان: «ركزنا على تطوير خدمات برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل من خلال الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة لاحتياجات العملاء بما يصنع الفارق في حياتهم اليومية حتى أصبح الموبايل بيد عملاء الوطني مختلفاً عن نظيره لدى الآخرين لأنه يلبي احتياجاتهم ويدفع مشترياتهم ويساعدهم في الحصول على تجربة تسوق أكثر متعة كما يقدم لهم الجوائز أيضاً». وخلال 2022، تم إطلاق العديد من الخدمات والتحسينات الجديدة أبرزها الربط بين خدمة «سمارت ويلث» وبرنامج خدمة الوطني عبر الموبايل إضافة إلى خدمة »أبل باي« وإمكانية تفعيلها من خلال البرنامج وكذلك إمكانية وقف العميل بطاقة السحب الآلي بشكل مؤقت.

وأشار العثمان إلى أن خدمة الوطني عبر الموبايل سوف تشهد مزيداً من التطور على صعيد التصميم والخدمات والتحسينات الإضافية خلال عام 2023 بما يوافق تطلعات العملاء ويلبي احتياجاتهم. ويعكس الإقبال الكبير من العملاء في الاعتماد على برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل في إتمام معاملاتهم حجم الإنجاز، حيث زاد عدد المستخدمين المسجلين بنحو 72% على أساس سنوي. كما استحوذ برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل على نحو 64% من إجمالي المعاملات المصرفية لدى البنك في 2022،. وقد تجاوز عدد المعاملات التي تم إنجازها من خلال خدمة الوطني عبر الموبايل 17 ضعف المعاملات التي تم إنجازها من خلال الفروع.

قال العثمان: «2022 كان عاماً شبابياً بامتياز حيث استحوذ الشباب على تفكير واهتمام فريق العمل، وأغلبه من الشباب، أثناء تصميم وتنفيذ كل خدماتنا ومنتجاتنا وما نقدمه من عروض ومكافآت».

يقول العثمان: «دائماً ما نكون بجانب عملائنا والأقرب لهم. فالوصول إلى خدماتنا أمراً سهل للغاية إما من خلال قنواتنا الرقمية المتنوعة أو شبكة فروعنا المنتشرة، وإلى جانب ذلك نحرص أيضاً على تسهيل إجراءات كل المعاملات والغاء الدورة المستندية لتصبح أوراق ومستندات الفروع أمراً من الماضي».

وخلال عام 2022، أطلق الوطني خدمة التوقيع الإلكتروني على كل المستندات اللازمة للحصول على خدمات مختلفة من التقديم للحصول على قرض أو بطاقة ائتمانية أو زيادة الحد الائتماني للبطاقات الائتمانية وذلك من خلال خدمة الوطني عبر الإنترنت وخدمة الوطني عبر الموبايل.

يٌضاف إلى نجاح الوطني في أن يكون الأقرب لعملائه بطريقة سهلة ومباشرة، نجاح البنك على صعيد التواصل المباشر عبر خدمة الوطني الهاتفية حيث تم استقبال 9 ملايين مكالمة تليفونية خلال عام 2022 والتعامل مع 70% منها عبر الرد الصوتي التفاعلي و30% تم التعامل معها من خلال موظفي مركز الاتصال. أوضح العثمان أن «وياي» تجربة مصرفية انطلقت قبل عام ولاتزال تشهد تطوراً كبيراً وتعتمد في الأساس على التواصل المباشر مع العملاء من فئة الشباب والتعرف على احتياجاتهم وتلبيتها بطريقة تناسب شخصيتهم ونمط حياتهم وخاصة أن القائمين على البنك هم أيضاً من نفس الأعمار ويعلمون جيداً ما يريدونه نفس أبناء جيلهم. وأشار العثمان إلى أن الأرقام تؤكد نجاح تجربة إطلاق أول بنك رقمي في الكويت، حيث تجاوز عدد العملاء في «وياي» 300% مقارنةً بالمستويات المستهدف الوصول إليها في ذلك الوقت الأمر الذي يؤكد أن «وياي» أصبح وجهة مصرفية جديدة للشباب الكويتي.

أكد العثمان أن ما تم إنجازه على مدار العام يرجع بالأساس إلى موظفي مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية وما يبذلوه من جهود حثيثة ويبدونه من روح الفريق والمسؤولية والالتزام بترسيخ مكانة البنك الريادية وتفوقه بكل المجالات.

وتبقى كلمة السر في ضمان استمرار تفوق الوطني فريق العمل وما يقدمه الكوادر الشابة والمميزة التي تتحلي في عملها بروح الابتكار ولا تخلو أهدافهم من الشغف الدائم لتقديم الأفضل لعملاء البنك.

اعتاد الوطني على حصد الجوائز وتقلد المراكز الأولى في ترتيب بنوك الكويت والمنطقة، لكن عام 2022 كان استثنائياً على صعيد عدد وطبيعة الجوائز حيث نال الوطني تقدير وإعجاب المؤسسات الإقليمية والعالمية لما قدمه من خدمات رقمية وحلول مصرفية متطورة فحصد البنك أغلب الجوائز في ذلك المجال.

ومن بين أبرز تلك الجوائز حصد الوطني 13 جائزة ضمن جوائز

«جلوبل فاينانس» لأفضل البنوك الرقمية في تقديم الخدمات المصرفية الشخصية عن العام 2022 كان أبرزها جائزة «أفضل بنك رقمي لخدمات الأفراد في الشرق الأوسط».