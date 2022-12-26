«business Ooredoo» تناقش حلول المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع «Cisco»

مال وأعمال

شاركت Ooredoo business، الشريك التكنولوجي الموثوق لحلول الأعمال في حلقة نقاشية بالتعاون مع شركة «Cisco»، لتسليط الضوء على أحدث الحلول المتعلقة بأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وكيفية الاستفادة منها. أقيمت الحلقة النقاشية في فندق ريجنسي بحضور عملاء Ooredoo business.

ويأتي تنظيم هذه الحلقات النقاشية كجزء من خطة Ooredoo business لمساعدة أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الوعي والمعرفة بأحدث الحلول الخاصة بهم والتي ستسهم بتحقيق تطلعاتهم وتؤدي إلى كسب ثقة عملائهم. وتمكن المشاركون في الندوة من طرح الأسئلة ومشاركة تحدياتهم التي يواجهونها في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي.

وبهذه المناسبة قال مدير ادارة التخطيط في قطاع الشركات في Ooredoo سليمان الحمود، « شراكتنا مع Cisco تمنح عملاءنا حلولاً عديدة كحلول الشبكات، إنترنت الأشياء (IOT)، مركز البيانات، الحوسبة السحابية، والحلول الأمنية لتلبية احتياجات أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق». وأضاف: «سنستمر في Ooredoo business بتنظيم مثل هذه الفعاليات بشكل مستمر لعملائنا لتمكينهم من تحقيق أهدافهم».

ومن الجدير بالذكر أن Ooredoo business قد حصلت أخيراً على جائزة « شريك العام في الحلول الأمنية من Cisco» لتميزها بتقديم أفضل الحلول الأمنية لحماية بيانات عملائها على مدار الساعة مع ضمان أعلى مستويات الأمان وتأسست OOREDOO الكويت في ديسمبر 1999 كثاني مشغل في البلاد. واليوم، ومنذ ذلك الحين، تقدم الشركة خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول والنطاق العريض والخدمات المدارة للشركات المصممة خصيصا لتلبية احتياجات العملاء والشركات. وتدير الشركة عددا من مشغلي الاتصالات في المنطقة: OOREDOO الجزائر، وOOREDOO تونس، وOOREDOO المالديف، وOOREDOO فلسطين. وOOREDOO الكويت عضو في مجموعة OOREDOO الدولية التي تتخذ من الدوحة في قطر مقرا لها.

