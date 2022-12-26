«وربة» راعٍ لورشة «الاستثمار في التمويل الإسلامي والصكوك الخضراء»

مال وأعمال

اختتم بنك وربة ورشة عمل تدريبية حول الاستثمار في التمويل الإسلامي والصكوك الخضراء في الكويت. نظم الورشة بنك وربة بالتعاون مع المركز الدولي للقطاع الخاص التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومقره اسطنبول ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالكويت.

وتم إعداد البرنامج التدريبي من قبل المنصة العالمية للتمويل الإسلامي والاستثمار المؤثر (GIFIIP) - وهي منصة مشتركة أنشأها مركز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للقطاع الخاص بإسطنبول ومعهد البنك الإسلامي للتنمية بالرياض. كما شملت ورشة العمل جلسات تفاعلية بمشاركة ممثلين عن هيئة أسواق المال وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر وبنك الكويت المركزي وبنك وربة.

وافتتح الورشة التدريبية حمد الفوزان رئيس مجموعة التخطيط الاستراتيجي لبنك وربة ونادية الهملان مساعد الأمين العام للتخطيط والمتابعة - الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية و د. سامي السويلم القائم بأعمال المدير العام للبنك الإسلامي بالرياض والسيدة هيديكو هادزياليك الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالكويت. وقد رحب الفوزان بالمشاركين وأعرب عن مسؤولية بنك وربة في استضافة ورعاية مثل هذه الموضوعات التدريبية تماشياً مع إستراتيجيته كما أكد على الدور المهم للبنوك في تثقيف الكوادر المهنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عن طريق التمويل الإسلامي والصكوك الخضراء. من جانبها، قالت الهملان، ممثلة عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، إن خطة التنمية الوطنية الكويتية تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي على المجتمع والتي لا يمكن تحقيقها دون استراتيجية واضحة من خلال الاستثمار المؤثر كأحد الأساليب لإنتاج مكاسب اجتماعية وبيئية إضافة إلى المكاسب المالية.

وأكد الدكتور السويلم أن البنك الإسلامي للتنمية يأخذ قضايا التمويل البيئي على محمل الجد. ففي عام 2019 التزم البنك التزامًا طموحًا بجعل 35% من المعاملات والبرامج التمويلية مرتبطة باثيرها على تغير المناخ بحلول عام 2025 مع تخصيص 13 مليار دولار أميركي للحد من تأثير تغير المناخ بين عامي 2023 و2030. واختتمت السيدة هادزياليك الجلسة الافتتاحية موضحة أن الاستثمار الأخضر والمستدام والمسؤول اجتماعياً يندرج ضمن الاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية الداعم للاستثمارات الأخلاقية والهادفة لما لها من تأثير مجتمعي مباشر أكثر من أي وقت مضى.

