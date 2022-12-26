الكويت الأعلى خليجياً في التلوث

الأولى

كشف تقرير صادر عن ديوان المحاسبة، عدم وجود استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة التغير المناخي، الأمر الذي قد يؤثر على صحة الانسان.

واشار الى ان الكويت تعد الاعلى خليجياً في معدلات التلوث، حيث سجلت أعلى معدل في الوفيات بهذا السبب.

وانتقد التقرير وزارة الصحة لعدم امتلاكها قاعدة بيانات للبحوث الطبية والصحية والسياسات البروتوكولية العلاجية مع قصور في حصر مرضى الجهاز التنفسي، مما لا يمكنها من وضع خطة طوارئ للتعامل مع التأثيرات الصحية الناجمة عن التغييرات المناخية.

ولفت الى عدم كفاية الاجراءات المتخذة من قبل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، لمواكبة وتيرة تزايد استهلاك الطاقة من خلال التوسع في استخدام الطاقة البديلة.

ودعا الى تطوير البنية التحتية لشبكة الامطار والطرق، والاسراع في تنفيذ المشاريع التطويرية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه، مع التوسع في زيادة الغطاء النباتي بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة والجهات ذات العلاقة من خلال مشاريع التشجير وانشاء الحزام الاخضر حول المدن السكنية، والمنشآت الحيوية.