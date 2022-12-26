مراجعو المستشفيات الحكومية.. %70 وافدون و%30 مواطنون

الأولى

وجَّه أكثر من نائب اهتمامه نحو الشأن الصحي في البلاد ما بين التهديد بالاستجواب وتقديم مقترحات تصب في صالح النهوض بالجانب الصحي، حيث كشف مقرر اللجنة الصحية النائب هاني شمس عن ان اللجنة ناقشت موضوع الشراء الجماعي للأدوية مع دول الخليج لتتوزع الكلفة وينخفض السعر.

ولفت إلى أن اللجنة بحثت كذلك التفاوت في أسعار بعض الادوية بين الكويت ودول الخليج رغم أن الشراء يتم من نفس دولة المنشأ، موضحا انه سيتم رفع توصيات بخصوص هذا الملف إلى المجلس في الجلسة القادمة أو التي تليها حتى نتمكن من وضع حلول للمشكلة.

وأضاف شمس أن هناك دراسات تجري بالتعاون مع وزارة الصحة لدمج هيئة الغذاء مع هيئة الدواء من اجل التخلص من روتين الدورة المستندية تمهيدا لتوفير الأدوية بشكل أسهل.

وأشار شمس إلى ضرورة تطوير الخدمات الصحية والمستشفيات، مبينا أن مستشفى جابر مبنى ضخم وكبير لكن القدرة التشغيلية له ليست على قدر الطموح ولا على قدر حجم المستشفى.

وأضاف أن مستشفى الولادة الجديد أنجز 65 % منه ويضم 750 غرفة للولادة وقدراته شيء ضخم، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يتفوق في الجانب الطبي وفي الجانب الخدمي للمرضى ومرافقيهم.

وأوضح شمس ان هناك ضغطا كبيرا على المستشفيات الحكومية من الوافدين بنسبة 70%، بينما تصل نسبة الكويتيين الى 30%. موضحا ان أحد التقارير يبين ان تنفيذ مستشفيات الضمان الصحي سيوفر 400 ألف دينار من ميزانية الصحة ويغطي 1.8 مليون وافد.

من جهته هدد النائب فيصل الكندري بمحاسبة وزيري الصحة والدولة لشؤون مجلس الوزراء المسؤول عن جهاز المناقصات ان لم يقم بايقاف مناقصة التنظيف مع وزارة الصحة غير المستوفية للشروط.

من جهته حذر النائب سعود العصفور وزير العدل من الضغط على جهاز المناقصات لإبداء رأي فني سريع في عقد اتفاقية الكويت المبرمة مع غوغل بمليار دولار، رافضا ما وصفه بانه استهتار بالمال العام، قائلًا: إن لم يتم اتباع الإجراءات السليمة في عقد غوغل الملياري فإن رئيس الحكومة ووزير العدل مساءلان أمام مجلس الامة.