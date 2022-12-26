«التمييز» تحكم في قضية مقيدة منذ 1992: حبس شيخ وتغريمه 40 مليون دولار

الأولى

أسدلت محكمة التمييز الستار على قضية اختلاسات 246 مليوناً من مكتب الاستثمار في لندن بعد مضي 35 سنة على اثارتها حيث تعود الوقائع الى العام 1987 بعدما قضت المحكمة بحبس المتهم الثاني شيخ 5 سنوات وتغريمه 40 مليون دولار.

وكانت النيابة العامة اتهمت كلا من ف م خ، وف خ م، وح ن ح في القضية رقم 5749 لسنة 1992 بأنهم استولوا بغير حق، الأول على خمسة وسبعين مليون دولار، والثاني على واحد وأربعين مليون دولار، والثالث على عشرين مليون دولار، وذلك في عملية اقراض شركة بنسينكو للقرض البالغ قيمته ثلاثمئة مليون دولار.

واتهمتهم كذلك بانهم سهلوا الاستيلاء بغير حق لآخرين أجانب على مئة وأربعة وستين مليون دولار.

وقالت النيابة انهم كلفوا بالمحافظة على أموال ومصلحة مكتب الاستثمار الكويتي بلندن المملوك بالكامل للكويت وعلى أموال ومصلحة مجموعة تور اس ج. ت فأضروا عمداً بهذه المصلحة بأن وافقوا على منح شركة بنسينكو قرضاً قيمته ثلاثمئة مليون دولار دون مقتضى وبالمخالفة للدستور ولقرارات الهيئة العامة للاستثمار بغية الحصول لأنفسهم وللغير على ربح ما سبب ضرراً بأموال جهة عملهم بلغت ثلاثمئة مليون دولار.

وقالت النيابة عن الأول والثاني انهما استوليا بغير حق، الأول على اثني عشر مليون دولار، والثاني على ثلاثة ملايين وثمانمئة وسبعين ألف دولار المملوكة لجهة عملهما، وذلك في عملية بيع اسهم شركة اكسا المملوكة لمكتب الاستثمار الكويتي بلندن.

وأضافت: وبصفتهما سهلا الاستيلاء بغير حق لآخرين أجانب على مبلغ اثنين وستين مليونا ومئة وثلاثين ألف دولار، ومع انهما كلفا بالمحافظة على أموال ومصلحة جهة عملهما فقد اضرا عمداً بهذه المصلحة بان وافقا على بيع اسهم شركة اكسا المملوكة لجهة عملهما بسعر متدن عن سعر السوق ودون أخذ موافقة اللجنة التنفيذية لمكتب الاستثمار ومجلس إدارة شركة انباكسا بغية الصفقة ما سبب ضرراً بأموال جهة عملهما قيمته ثمانية وسبعون مليون دولار.

ومضت النيابة تقول: بصفتهما في حكم الموظفين العموميين الأول عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن المملوك بالكامل للكويت، والثاني المدير العام بهذا المكتب، استوليا بغير حق مناصفة على مبلغ عشرة ملايين دولار وذلك في صفقة شراء شركات الخزف البرتغالية سوسيلاس وامارونا ومارونا جيرسي وتيجو لارتي كما سهلا الاستيلاء بغير حق لآخرين أجانب على مبلغ اثني عشر مليون دولار.