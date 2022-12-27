إيران تشيد بتصريحات السعودية بشأن المفاوضات

عربيات ودوليات

طهران - الوكالات: أشادت وزارة الخارجية الإيرانية، امس بتصريحات الخارجية السعودية في وقت سابق بشأن المفاوضات بين البلدين. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن تصريحات الخارجية السعودية الأخيرة بشأن المفاوضات مع طهران، دليل على استعدادها لإجراء حوار. وأضاف كنعاني في إفادة صحافية امس قائلا «أجرينا 5 جولات مفاوضات مع السعودية، ومتفائلون بشأن مسار المفاوضات معها، حيث أن تصريحات الخارجية السعودية الأخيرة بشأن المفاوضات معنا دليل على استعداد الرياض إجراء الحوار». وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، عن لقاء جمعه بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان على هامش قمة «بغداد2» في الأردن.

وقال عبداللهيان، عبر حسابه على تويتر إن «وزير الخارجية السعودي أکد له استعداد الرياض لاستمرار الحوار مع إيران».

الى ذلك قالت وزارة الخارجية الإيرانية، امس إن اعتقال مواطنين على صلة ببريطانيا يشير إلى «الدور المدمر» للندن في الاحتجاجات التي تشهدها إيران أخيرا. وردا على سؤال حول إعلان طهران الأحد اعتقال سبعة على صلة ببريطانيا قال كنعاني «لعبت بعض الدول، وخاصة الدولة التي ذكرتها، دورا غير بناء في ما يتعلق بالتطورات الأخيرة في إيران».وأضاف: «كان دورها مدمرا للغاية وتحريضيا على أعمال الشغب». وبحسب بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية ألقى الحرس الثوري الإيراني القبض على سبعة أشخاص الأحد، بينهم مواطنون من مزدوجي الجنسية على صلة بالمملكة المتحدة، بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة. على صعيد متصل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن لغة التهديد الأوكرانية بقصف مصانع الطائرات المسيرة في إيران « لغة غير مسؤولة وتتحمل مسؤوليتها الحكومة الأوكرانية». وشدد كنعاني على أن «كيل الاتهامات لا يساعد أوكرانيا وشعبها وقادتها»، مشددا على «أننا نرفض اتهامات السلطات الأوكرانية، وأكدنا ذلك مرارا»، ونجدد التأكيد أن «إيران ليست جزءا من الحرب في أوكرانيا». وأضاف «نعتبر لغة التهديد غير مسؤولة وتقع مسؤوليتها على عاتق الحكومة الأوكرانية»، مشيرا إلى «أننا مستعدون للمساعدة في عودة السلام إلى هذه المنطقة».

