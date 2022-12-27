المقاومة بالعلم.. فلسطين تلقِّن الاحتلال درساً

عربيات ودوليات

يتلقى عدة طلبة فلسطينيين تعليمهم المدرسي في خيمة، وسط ظروف صعبة خاصة في فصل الشتاء بعد أن هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدرستهم في قرية مسافر يطا في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص.

ففي شهر نوفمبر الماضي، وأثناء الدوام الدراسي، قامت جرافات الاحتلال بهدم مدرسة إصفي، ومصادرة محتوياتها من كراسي ومكاتب وحتى الأقلام، بدعوى البناء دون ترخيص، لكن التعليم لم يتوقف فقد بادر الأساتذة والأهالي ببناء خيمة بجانب ركام المدرسة كي يتلقى التلاميذ تعليمهم.

وقال عيسى محمود مدير مدرسة إصفي الأساسية المختلطة لوكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء: «فقدنا 9 غرف مدرسية، كانت تلبي احتياجات الطلبة بالحد الأدنى، وكان لابد من أن تستمر العملية التعليمية فقمنا ببناء هذه الخيمة، لاستمرار السنة الدراسية، وحتى هذه الخيمة معرضة للهدم في أي وقت.. أجدادنا موجودون في هذه المنطقة منذ مئات السنين والاحتلال يحاول أن يقتلعنا بحجة أنها مناطق للتدريب العسكري تمهيداً لمصادرتها».

الخيمة غير مؤهلة لتعليم الطلبة ولا تقي من برد الشتاء القارس، وتتحول أرضية الخيمة مع الأمطار إلى طين نتيجة تسرب المياه إليها، لكن لا يوجد بديل أمام أطفال مسافر يطا البعيدة عن المدارس الأخرى.

وقال عيسى «نعمل على خطة لتزويد الخيمة بوسائل التدفئة أو إحاطتها بخيمة أخرى لتقينا برد الشتاء، لكن الخوف من أن تكون الخيمة هي الهدف القادم أمام الاحتلال لهدمها وحرمان الطلبة من حق التعليم». ويحاول التلاميذ الخجولون من عدسة التصوير التأقلم مع الوضع الجديد، والاجتهاد في التعلم، وهم يأملون في إعادة بناء مدرستهم مرة أخرى، ليعود حلمهم المهدوم حياً بدلاً من خيمة. يذكر أنَّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحظر على الفلسطينيين إجراء أي تغيير أو بناء في المنطقة «ج» حسب اتفاقية «أوسلو 2» لعام 1995 دون تصريح رسمي من المستحيل الحصول عليه.

