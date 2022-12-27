«إعصار القنبلة» حوَّل نيويورك إلى ساحة حرب

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عواصم - الوكالات: واصلت العواصف الثلجية العنيفة مسار شل الحياة وايقاع الخسائر في انحاء العالم. وبعد عاصفة « اعصار القنبلة» الثلجي في اميركا أدى تساقط الثلوج الكثيفة في مناطق شاسعة باليابان إلى مقتل 17 شخصا وإصابة أكثر من تسعين آخرين، وانقطاع التيار الكهربائي عن مئات المنازل، حسبما أفاد مسؤولو وكالة إدارة الحرائق والكوارث، امس.

وأدت العواصف الثلجية القاسية التي تضرب مناطق شرق الولايات المتحدة إلى وفاة 31 شخصا وتعريض حياة الملايين للخطر، وسط التدني الكبير في درجات الحرارة وتراكم الثلوج وانقطاع الكهرباء، بالتزامن مع حلول عيد الميلاد. وتكشفت أزمة متفاقمة في بوفالو غرب نيويورك التي جعلتها عاصفة ثلجية محاصرة مع عدم تمكن أجهزة الطوارئ من الوصول إلى المناطق شديدة التضرر. وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول، وهي من مواليد بوفالو، إن الأمر أشبه «بالذهاب إلى منطقة حرب، ومشهد السيارات على جانبي الطرق صادم»، حيث وصل ارتفاع الثلوج إلى 8 أقدام (2.4 متر) مما جعل درجات الحرارة الباردة مهددة للحياة خاصة مع انقطاع الكهرباء.

واعتبر مسؤولون الوضع في منطقة بوفالو أنه خطير وغير مسبوق، خاصة مع اكتشاف جثث داخل سيارات وتحت أكوام الثلوج بينما يكافح رجال الإنقاذ للبحث عن أولئك الذين يحتاجون إلى مساعدة. وقال مارك بولونكارز المسؤول بمقاطعة إيري «هذا ليس عيد ميلاد تمناه أي منا أو توقعه، ولكن حاولوا الابتهاج بعيد الميلاد قدر المستطاع أتوجه بأحر التعازي إلى الأسر التي فقدت أحباءها». وفي اليابان تتساقط الثلوج بكثافة في المناطق الشمالية منذ الأسبوع الماضي، ما أدى لتقطع السبل بمئات المركبات على الطرق السريعة وتأخير خدمات التوصيل، ووفاة 17، وإصابة 93 بحلول صباح امس حسبما ذكرت وكالة الحرائق والكوارث. وتوفي معظم الضحايا أثناء إزالة الثلوج من أسطح المنازل أو دفنوا تحت أكوام كثيفة من الثلوج التي كانت تنزلق من فوق الأسطح.وحثت السلطات المحلية في المناطق المتضررة السكان على توخي الحذر أثناء عمليات إزالة الثلوج، وعدم العمل بمفردهم. وتسببت الثلوج الكثيفة في سقوط برج كهرباء في أقصى شمال اليابان، ما أدى لانقطاع الكهرباء عن حوالي 20 ألف منزل صبيحة عيد الميلاد على الرغم من عودة الكهرباء في معظم المناطق في وقت لاحق، بحسب وزارة الاقتصاد والصناعة. وقالت الوزارة إنها ألغت رحلات عشرات القطارات والطائرات في شمال اليابان لكن الخدمات استؤنفت بعد ذلك.

