السعودية توقف 170 متهماً بقضايا فساد في 7 وزارات

عربيات ودوليات

أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية 170 متهماً من بين 437 خضعوا لتحقيقات تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ وغسل الأموال والتزوير، خلال الشهر الماضي.

وقالت الهيئة: إن المتهمين يعملون في وزارات: الداخلية، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الصحة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التجارة، التعليم.

وذكرت أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالة الموقوفين إلى القضاء، فيما تم إطلاق سراح عدد منهم بكفالة.

وأشارت إلى أنها ضبطت الموقوفين والمشتبه بهم خلال 2426 جولة رقابية نفذتها خلال الأيام الـ30 الماضية.

وتصل العقوبة في جرائم غسل الأموال إلى السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال (1.33 مليون دولار)، أو بإحداهما، فضلاً عن مصادرة الأموال.

