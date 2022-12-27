الرئيس المصري يكشف ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد

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القاهرة- الوكالات: كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، عن أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، سيلزم المقبلين على الزواج، إجراء فحوص صحية وإنشاء لجنة لمراجعتها برئاسة قاض لإتمام العقد من عدمه.

وقال السيسي، خلال افتتاح مصنعين بمجمع الصناعات الكيماوية بأبورواش في الجيزة، موضحا أهم شروط عقد الزواج في القانون الجديد، إن الكشف الطبي للمقبلين على الزواج قبل إعطاء الإذن للمأذون لتوثيق عقد الزواج يتم عبر لجنة وبموافقة قاض يقر بسلامة تلك التحاليل «هذه سلامة عقد ويبنى على الشفافية»، معتبرا أن ذلك ليس تعقيدا ولكنه لتطمين الآباء على أبنائهم قبل الزواج ولضمان سلامة مسار «أغلظ المواثيق»، مشيرا إلى أن «الدولة تكون مقصرة إن لم تفعل ذلك».

وشدد السيسي على ضرورة أن يعطي المتزوجون أنفسهم وقتا «سنة أو اثنين أو ثلاثة» قبل اتخاذ قرار بالإنجاب، «كانوا في كنف أسرة، ثم انتقلوا إلى بيت جديد بحياة أخرى وشكل جديد، اعطوهم فرصة يعيشوا ويروا إن كانوا سيتحملوا مسار الحياة الجديد سنة أو اثنين، فإن وجدوا أنفسهم قادرين يدخلوا على مرحلة الإنجاب، وإن رأوا أنهم لن يستطيعوا إكمال الزواج فتكون التكلفة قليلة حينها».

وعن إنشاء صندوق لدعم الأسرة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، اعتبر السيسي أن الهدف منه هو الحفاظ على الأبناء عند حدوث أي خلافات بين الآباء وتوفير كافة مصاريفهم، لافتاً إلى أن الدولة ستسهم فيه بقدر ما يسهم فيه المتزوجون.

