«طالبان»: لا تعليم للنساء «لو ضُربنا بقنبلة نووية»!

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: توعد وزير التعليم العالي التابع لحركة طالبان، محمد نديم، بعدم التراجع عن قرار منع التعليم الجامعي للنساء «لو ألقوا علينا قنبلة ذرية» وأضاف «مستعدون لعقوبات توقع علينا من جانب المجتمع الدولي».

من جهتها دعت منظمة التعاون الإسلامي حركة طالبان، التراجع عن قرارها بمنع توظيف النساء في المنظمات المحلية والأجنبية بأفغانستان. وقالت المنظمة في بيان «إن الحقوق الأساسية للمرأة الأفغانية تعرضت لضربة قاسية أخرى، بعد الأمر الصادر في 24 ديسمبر 2022 من قِبل وزارة الاقتصاد في كابول لجميع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية بتعليق عمل الموظفات حتى إشعار آخر». ودعت المنظمة حركة طالبان للتراجع عن قرارها بمنع توظيف النساء في منظمات الإغاثة.

وفي الدوحة ذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن قطر عبرت عن قلقها البالغ إزاء قرار حركة طالبان الأفغانية حظر عمل النساء في المنظمات غير الحكومية والأجنبية داعية الحركة إلى مراجعة قرارها، وجاء في البيان أن «وزارة الخارجية تؤكد على ضرورة احترام حق النساء في العمل باعتبار أن الحرية في اختيار وقبول العمل من حقوق الإنسان».

وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، دان قرار حركة طالبان منع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية في أفغانستان. وقال بوريل في بيان: إن الاتحاد الأوروبي كواحد من أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية للشعب الأفغاني، يدعو طالبان إلى التراجع عن قرارها بشكل فوري كجزء من التزامها باحترام القانون والمبادئ الإنسانية الدولية.وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي سيجري تقييما لتأثير القرار على مواصلته تقديم المساعدة للشعب الأفغاني. وأعلنت منظمات إغاثية أجنبية عدة، تعليق عملها في أفغانستان بعد قرار حركة «طالبان» منعها من توظيف نساء فيما حذر مسؤول كبير في الأمم المتحدة من أن مواصلة العمل الإنساني ستكون «صعبة جداً» إذا طبق القرار. وجاء في بيان مشترك صادر عن «أنقذوا الأطفال» والمجلس النرويجي للاجئين و«كير»، أن «بانتظار اتضاح الصورة بشأن هذا الإعلان سنعلق برامجنا، مطالبين بمواصلة الرجال والنساء وبشكل متساوٍ تقديم مساعداتنا التي تنقذ الأرواح في أفغانستان». وصدر البيان في ختام اجتماع ضم مسؤولين كباراً في الأمم المتحدة وممثلي عشرات المنظمات غير الحكومية في كابول. على الأثر، أعلنت منظمة «لجنة الإغاثة الدولية» الموجودة في أفغانستان منذ عام 1988، أنها ستعلق أنشطتها في البلاد مؤكدة أن من بين موظفيها البالغ عددهم ثمانية آلاف موظف هناك ثلاثة آلاف امرأة. وقالت لجنة الإغاثة الدولية في بيان «إذا لم يسمح لنا بتوظيف النساء فلن نتمكن من تقديم الخدمات للمحتاجين».

من جهته حذرت كارين ديكر القائمة بالأعمال الأميركية في أفغانستان من أن قرار «طالبان» سيؤدي إلى المجاعة وكتبت ديكر على «تويتر» بلغات عدة «بصفتي ممثلة لأكبر مانح للمساعدات الإنسانية لأفغانستان، أشعر أن لدي الحق في الحصول على تفسير عن الكيفية التي تعتزم بها طالبان حماية النساء والأطفال من الجوع، عندما لا يسمح للنساء بتوزيع المساعدة على الأخريات وعلى الأطفال». وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان رامز الأكبروف لوكالة الصحافة الفرنسية «إذا لم يتم التراجع عن هذا القرار وإيجاد حل لهذه المشكلة، فسيكون من الصعب جداً الاستمرار وتقديم المساعدة الإنسانية بطريقة مستقلة وعادلة، لأن مشاركة النساء مهمة جداً».

