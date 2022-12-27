هجوم يستهدف قاعدة للقاذفات الاستراتيجية الروسية

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أعلنت وزارة الدفاع الروسية، امس أن أنظمة الدفاع الجوي أحبطت هجوما بطائرة مسيرة أوكرانية على قاعدة أنغلز العسكرية في مقاطعة ساراتوف في حين جددت موسكو تحذيراتها للغرب من مغبة اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وقالت الوزارة في بيان إنه في ساعة مبكرة من صباح امس تم إسقاط طائرة أوكرانية مسيرة على ارتفاع منخفض أثناء اقترابها من مطار أنغلز العسكري، ونتيجة لسقوط حطام الطائرة أصيب 3 جنود روس من الطاقم الفني كانوا في المطار بجروح قاتلة وأضافت أن معدات الطيران في المطار لم تتضرر.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام أوكرانية وروسية إن دوي انفجارات سُمع في قاعدة أنغلز الجوية الروسية الواقعة على بعد مئات الكيلومترات شرق حدود أوكرانيا. من جهتها نقلت وكالة «تاس» عن وزارة الدفاع الروسية أن التجهيزات الملاحية في قاعدة أنغلز الجوية الواقعة على بعد نحو 730 كيلومترا جنوب شرقي موسكو، لم تتضرر بعد سقوط حطام المسيرة. يذكر أن هذا الهجوم هو الثاني في غضون شهر على القاعدة الرئيسة للقاذفات الإستراتيجية الروسية.

في سياق متصل، نقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن القوات الروسية تعمل «على مدار الساعة» في مواقع جديدة للتصدي للهجمات الصاروخية والجوية التي تشنها أوكرانيا. ونقلت وكالة الأنباء عن بيان للوزارة أن أطقم أنظمة «إس-300» تتخذ مواقع جديدة لأنظمة صواريخ أرض-جو بعيدة المدى الروسية.

في غضون ذلك، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إن العالم سيستمر بالسير على شفا حرب عالمية ثالثة وكارثة نووية إذا لم يتم توفير ضمانات أمنية لروسيا. وشدد ميدفيديف في تصريحات صحافية على أن بلاده ستبذل قصارى جهدها لمنع حدوث ذلك. وأضاف أن اتفاقيات نزع السلاح الجديدة غير واقعية وغير ضرورية في الوقت الحالي.

من جهته صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الغرب سيشهد قريبا انخفاضا خطيرا في قدرته على «توجيه الاقتصاد العالمي»، وسيكون مجبرا على التفاوض. وقال خلال لقاء مع رؤساء ومديري وسائل الإعلام الروسية، إن: «الغرب حينها سيتعين عليه التفاوض، بصرف النظر عن رغبته في ذلك من عدمها». وتابع الوزير بأن ما نراه الآن من محاولات من جانب الولايات المتحدة للضغط على جميع الدول لاتخاذ موقف ضد روسيا، والانضمام للعقوبات ضدها، يجسد تنبؤات فرانسيس فوكوياما بـ «نهاية التاريخ» على أرض الواقع. لكنه عاد وأكد على أن التاريخ لا ينتهي، ولا توجد نهاية للتاريخ، الذي يتجه موضوعيا نحو عالم متعدد الأقطاب.

في المقابل قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في برنامج تلفزيوني بمناسبة عيد الميلاد «سنعلن موقفنا رسميا. لدينا سؤال بسيط جدا: هل لروسيا الحق في البقاء عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي وأن تكون في الأمم المتحدة؟» وأضاف كوليبا «لدينا إجابة مقنعة ومنطقية: لا، لا تملك هذا الحق» وأشار إلى أن مسألة شغل روسيا مقعدا دائما في مجلس الأمن الدولي مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين تناقش أساسا في الأوساط الدبلوماسية.

