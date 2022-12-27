صربيا تحشد على حدود كوسوفو.. والغرب يحذر

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أرسل الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش قائد الجيش ميلان مويسيلوفيتش إلى الحدود مع كوسوفو، في مؤشر على التوتر المتزايد بين صربيا وإقليمها السابق الذي استقل عنها عام 2008. وتأتي الخطوة وسط مخاوف من تجدد الصراع الذي وقع قبل أكثر من عقدين وانتهى بتدخل حلف شمال الأطلسي «الناتو». ووصف الجنرال الصربي الوضع على الحدود مع كوسوفو «بالصعب والمعقد» وقال إن ذلك يتطلب في الفترة المقبلة انتشار الجيش الصربي على طول ما سماه الخط الإداري، وهو المصطلح الذي تستخدمه بلغراد لتوصيف الحدود مع كوسوفو. كما قال مويسيلوفيتش إن «المهام التي أوكلت إلى الجيش الصربي..دقيقة وواضحة وسيتم تنفيذها بالكامل». وكانت رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش حذرت الأسبوع الماضي من أن الوضع في كوسوفو «على حافة نزاع مسلح» وجاء تحذيرها بينما كانت الأقلية الصربية في شمال كوسوفو تقيم حواجز على الطرق في إطار توتر اندلع قبل أشهر مع سلطات بريشتينا. الصين تخترق أجواء تايوان بـ 71 طائرة حربية تايبيه - الوكالات: أعلنت تايوان امس أنها رصدت أكبر اختراق صيني لأجوائها نفذته عشرات الطائرات الحربية ويأتي هذا التطور بعد إعلان بكين عن تنظيم تدريبات هجومية ردا على ما وصفته باستفزاز واشنطن لها عقب موافقة الكونغرس الأميركي على تقديم مساعدات كبيرة لتايبيه. وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إن 71 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية بما في ذلك طائرات مقاتلة وطائرات من دون طيار دخلت المجال الجوي للبلاد خلال 24 ساعة. وأضافت الوزارة أن 43 طائرة صينية عبرت خط الوسط لمضيق تايوان وهي منطقة عازلة غير رسمية بين الجانبين تقع داخل منطقة الدفاع مشيرة أيضا إلى رصد7 سفن تابعة للبحرية الصينية حول الجزيرة. وتعد الاختراقات الجوية الصينية للمجال الجوي التايواني الأكبر على الإطلاق، وكانت أكبر الاختراقات السابقة سجلت خلال المناورات الصينية غير المسبوقة حول تايوان في أغسطس الماضي في ذروة التوتر بين بكين وواشنطن عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة نانسي بيلوسي إلى تايبيه. وهي تأتي بعد يوم واحد من إجراء الصين تدريبات هجومية حول جزيرة تايوان ردا على توقيع الرئيس الأميركي جو بايدن على قانون جديد يتضمن قروضا عسكرية لتايوان.