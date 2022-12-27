مساحة للهدوء

آراء

يحدث لنا جميعا... تعبرنا عاصفة نفسية أو يهز قناعاتنا زلزال أو يغرق مرافأنا طوفان.

يفجعنا الحدث ويستهلك طاقة أعصابنا ويمتص روح مقاومتنا، ومع ذلك نقف في وجه الأحداث بقلوب من حديد، ولكن بعد أن تهدأ العواصف وتصمت الزلازل وتنحسر المياه نكتشف اننا أرقنا على عتباتها الكثير دون ان نشعر،أو ربما شعرنا لكن في منتصف الحدث.

لا يمكن، حصر الخسائر النفسية،وحده الهدوء كفيل بحصر كل شيء، هنا سنأتي بعد نهاية العرض في منطقة هادئة وحدنا مع اعترافاتنا، تذكروا في منطقة الهدوء شيء مؤذيا، ربما بعض وجع سيزول سريعا لكنه سيخفف عن كاهلكم بعض الندم.

كم نحن بحاجة الى مرافئ الهدوء والحديث الهادئ، كم نحن بحاجة إلى التوقف فجأة والالتفات حولنا ومعرفة أين نحن من مناطق الراحة التي نتروح فيها ونتجاذب أطراف الحديث مع أنفسنا عن محطات مررنا بها وغادرناها دون أن نتنفس المشاعر فيها.

لذا وجب التفكير والبحث عن التطمين الذاتي.

وقفة

خالص العزاء لأسرة العالم الأديب المصري

أ. د . يحيى الرخاوي الطبيب النفسي وصاحب مدرسة العلاج الجماعي، طيب القلب الذي توفي يوم الأحد 18-ديسمبر 2022، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.

ختامها «بشت»

لا تفي الكلمات شكراً لقطر وأميرها وشعبها فقد سطروا لقطر تاريخا سيبقى نبراساً للتقدم.

شكراً سمو الأمير تميم بن حمد فقد وشحت العالم بأسره بشت الخليج الذي يزهو بالفخر.

كن أنت التغيير الذي تنشده.

