هـل 2023 أفضـل؟

آراء

كل عام والكويت وأميرها وأهلها بألف خير وصحة ونعمة، وها نحن نعيش عاما جديدا وهو 2023 م تاركين عام 2022 خلفنا بكل أفراحه وأحزانه، والحق يقال إن الأفراح كانت قليلة بالعام الماضي 2022 م وأحزانه كانت أكثر على المستويات العربي والإسلامي والمحلي، لذا نأمل من العلي القدير أن يكون عامنا الجديد عام خير وفرح وسعادة على العالمين العربي والإسلامي والكويت والكويتيين خاصة.

ولكوننا في بداية عام 2023 م نتمنى الخير والاستقرار للعالمين العربي والإسلامي وانتهاء بحار الدم التي تراق من المسلمين والعرب بداية من العراق ومرورا بسورية وليبيا واليمن، وأن تحقن وتصان الدماء العربية والمسلمة ويكون هدف الجميع في العالمين العربي والإسلامي رقي وتقدم الإنسان وعدم الجري وراء التفرقة بين أبناء الوطن الواحد على أساس عرقي أو مذهبي، ويعود الجميع للعمل من أجل السلام والتطور والرقي بحياتهم وألا يكونوا وقودا لنار الفكر الصهيوني، وأما على المستوى الكويتي المحلي فالتمنيات كثيرة بالنسبة لنا -نحن الكويتيين- من فئة الغالبية الصامتة ونبدأها بالحكومة الرشيدة ونتمنى منها أن تكون جادة وفاعلة بمحاربة الفساد الذي نهش جسد الحضارة الكويتية التي بنيت بعد الاستقلال، وأن تكون التنمية فعلا واقعاً ملموساً وليس كما هو الحال كلاماً في كلام فقط، وأن نرى جدية فعلية في تطور التعليم وتحسن الحالة الصحية، وأن نشهد تحسنا بالحالة المرورية وأن يكون حل المشكلة السكنية حقيقيا وليس كما هو الحال الآن حلاً كلامياً وعلى الورق فقط، وأن يكون للحكومة الرشيدة دور فعلي بالرقابة ومحاسبة المتسبب بالغلاء الفاحش على مواطنين الكويتيين، وأن تفعِّل أجهزتها الرقابية لما يخدم المواطن البسيط، وأن يتبدل حالها من حيث السكوت عن التجار وأصحاب الدماء الزرقاء وعيال بطنها وهم يتفننون بمص دماء أبناء الشعب من خلال زيادة أسعار السلع بشكل مستمر وبصفة دائمة، وأن يكون العدل والمساواة ديدنهم بين أبناء الوطن الواحد بتبوؤ المناصب القيادية وإعطاء الحق لأهله دون النظر للواسطة التي تزكي فلاناً على علان أو من ولده يكون وأن يكون المنصب القيادي للفاهم والمتعلم ومالك للخبرة العملية الحقيقية ويكون عملهم هو لخير الكويت والكويتيين، وأما لنواب المجلس الموقر فيكون التمني أن يكونوا نوابا حقيقيين عن الأمة الكويتية ولا يكون التوافق الحكومي - النيابي ذريعة لحالة الركاكة بالأداء الذي كنا نعيشه ويكونوا بارين بقسمهم ولا يكون واقع حالهم «الشور شورك يا يبه والرأي رأيك يا يبه والله يخلي الريس» ويكون شعارهم «الله يخلي الكويت والكويتيين»، ونرجع ونسأل هل 2023 أفضل؟

وحتى نسعد ونفرح ونقول إن عام 2023 أفضل وأحسن بالنسبة لنا ككويتيين نأمل من السلطتين التشريعية والتنفيذية أن يكونوا صادقين وجادين بالعمل من أجل الكويت وأهلها ويتركوا التصريحات الإعلامية التي هي إبر مخدرة للكويتيين وقتية سرعان ما يذهب مفعولها وتظهر الحقيقية المرة، نتمنى أن يكون 2023 أفضل وأحسن وأبرك للكويت ولنا، وربي يحرس الكويت ويحفظها ويحفظ أميرها وشعبها، ولا يصح إلا الصحيح.

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? كل عام والكويت وأميرها والكويتيين بخير وصحة وسنة سعيدة على الجميع.

