المادة 9 من قانون ذوي الإعاقة

آراء

تتكفل الدول برعاياها بجميع الفئات ودستور الكويت كفل الرعاية للمواطنين حتى في العجز وسن الشيخوخة وفي حال عدم وجود وظيفة مما يشمل ذوي الاعاقة والمادة 9 من قانون ذوي الاعاقة الزمت الدولة بتقديم الخدمات لفئة بطيئي التعلم ووضع مراكز مختصة في جميع محافظات الدولة وذلك منذ نفاذ القانون وجاءت المادة 9: «تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات التعليمية والتربوية والوسائل التعليمية للاشخاص ذوي الاعاقة ولفئتي بطيئي وصعوبات التعلم على قدم المساواة مع الآخرين في التعلم، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة من الاتصال واللغة والتدريبات التيسيرية اللازمة، وتوفير الكوادر التربوية والمهنية المتخصصة لهم ورفع كفاءتها ومنحها الحوافز المادية والمعنوية».

ويراعى في جميع الاختبارات التعليمية والمهنية او اختبارات الاعتماد التي تقدمها الجهات الحكومية او الاهلية حقوق واحتياجات ذوي الاعاقة وصعوبات التعلم وبطيئي التعلم وتلتزم الحكومة بتوفير الوسائل السمعية والمرئية اللازمة والضمانات الكافية لخلق مناخ مقبول لمساعدتهم على استكمال تعليمهم، وتقوم وزارة التربية بتوفير دورات تدريبية لكل المعلمين في المدارس الحكومية لاكتشاف حالات صعوبات التعلم وبطء التعلم وكيفية التعامل معها حسب احتياجات كل منها، كما تتكفل الهيئة بتكاليف الاختبارات الخاصة بتقييم بطء التعلم وصعوبات التعلم، على ان تلتزم وزارة التربية بتوفير المراكز المتخصصة بهذه الاختبارات من تاريخ العمل بهذا القانون.

بمعنى أن وزارة التربية وهيئة ذوي الاعاقة ملزمتان بتقديم هذه الخدمات مهما كانت التكاليف وعمل خطة لتدريب كادر مختص للتعامل مع هذه الفئة بجميع درجات الذكاء مع متابعة واكتشاف حالات صعوبات التعلم لكي يتم التعامل معها بشكل خاص ومعالجتها اذا أمكن وتوفير جميع الخدمات.

