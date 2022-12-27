الصفوف الأمامية وبيع الإجازات!

آراء

جاءت رغبة منح مكافأة للعاملين في أزمة كورونا من المغفور له الشيخ صباح الأحمد الصباح، واطلق عليها {الصفوف الأمامية}، وهذه الرغبة كانت في العام 2020 وحتى تاريخة هناك فئات لم يتم صرف المكافأة لها، ولن اعرج على مدى أحقية من تم ضمهم في هذه الفئات ولا كيفية تصنيف الفئات لأنها تحتاج دراسة كاملة عن هذه الآلية، ولكن سوف أبين مدى عدم الاستعداد الجيد والترتيب السليم لصرفها.

منذُ تاريخ الإعلان عن الصفوف الأمامية ونحن نعيش في تردد بآلية الصرف، فتارة نرى تصريحات بعدم وجود سيولة مالية لصرفها، وتارة نسمع بأن الإجراءات المتعبة لصرفها تم الانتهاء منها! وهي لم تصرف، والسؤال الذي يطرح نفسه من المسؤول المباشر عن صرفها؟!

لاشك بأن التخبط في الإجراءات الإدارية وتشعب الدورة المستندية للصرف هما العاملان الأساسيان لتأخر صرفها في بعض الجهات، لكن ذلك لا يمنع من البحث أيضاً عن المسؤول الحقيقي لعدم الصرف؟، والملم في آلية الصرف في الدورة المستندية يقر بأن السبب هو الضعف في خبرات الكادر الوظيفي الخاص بالدورة المستندية.

وحتى لا يتعرض المواطن للتأخر نفسه بتنفيذ الإجراءات بالنسبة لبيع الإجازات، يجب على السلطة التنفيذية تكثيف الجهود في جانبين، الأول عمل دورات تنشيطية وتثقيفية للعاملين لديها عن الدورة المستندية وآلية صرفها، أما الجانب الثاني فهو تفعيل دور الإدارات المختصة بالإعلام الوزاري في كل جهة حكومية، وافساح المجال للناطقين الرسميين لكل جهة بممارسة دورهم أكثر حتى يتم تطبيق الشفافية المرجوة وابلاغ المواطنين عن وضع أي موضوع يتعلق بهم.

ختاماً فإن دور السلطة التنفيذية لا يتم بعيداً عن التعاون مع السلطة التشريعية، وعليه وجب من المختصين التعاون وعدم بحث المواضيع التي تتعلق بمستقبل أو معيشة المواطن عبر التجاذبات السياسية.

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العمل الجاد ينتج عنه مخرج ايجابي في كل المجالات، ولا يتم العمل الجاد إلا عبر التخطيط السليم والتنفيذ على أكمل وجه.

