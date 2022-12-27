كأس الشيخ ميسي.. بطولة استثنائية

آراء

للمرة الأولى في التاريخ نجد هذا الانجاز والاعجاز الكروي بداية من بطولة استثنائية بكل المقاييس فخر بها كل العرب في أرض عربية بإمكانات استثنائية ستجعل المقارنة بها ظالمة في أي بطولة قادمة.. انجازات عربية أخرى بالمكانة التي وصل اليها المنتخب المغربي والأداء المحترم لمنتخبي السعودية وتونس، تحقيق أرقام قياسية على كثير من الاصعدة.

أول بطولة تقام في فصل الشتاء لظروف المناخ في العالم العربي والخليج، استعدادات منذ سنوات في بناء البنية التحتية من مرافق رياضية وترفيهية وسياحية وتهيئتها بأحدث الاجهزة واستخدام التكنولوجيا في تبريد الملاعب والمدرجات، واستضافات لكبار النجوم، واللعب بكرة حديثة متوافقة مع تقنية الفيديو «الفار»، وعلى المستوى الاعلامي التغطية العالمية وخاصة في النهائي واحتفالات الجماهير الارجنتينية من العاصمة بوينس ايرس.. تنظيم أبهر العالم على كل المستويات.

ثم تأتي المباراة النهائية التي تحول فيها العالم الغربي والعربي لتشجيع المنتخب الأرجنتيني من أجل ميسي للمرة الأولى في التاريخ نجد لاعباً يلعب اللاعبون لأجله بغض النظر عن حب وطنهم ومجدهم الخاص إلا أن الكل أبدع وأفنى نفسه في حب هذا النجم الاسطورة وبدا ذلك جليا في طريقة اللعب معه وأدائهم بجدارة وفرحتهم التي بدت عليهم في تسجيل أي هدف بالذهاب إليه، بل وشجعته الجماهير الأرجنتينية ليحصل على بطولة تكتب في تاريخه كأعظم من أنجبت اللعبة أمثال مارادونا، وبيليه، بل وجماهير العالم كلها تعاطفت معه لأنه بالفعل يستحق هذا الانجاز بغض النظر عن مستوى المنتخب الأرجنتيني والحال نفسه كان مع مارادونا فلم يكن المنتخب الأرجنتيني هو الافضل ولكن الأسطورة تتحقق بإنجاز أفضل اللاعبين على مدار التاريخ..

المباراة النهائية تميزت بالكثير من المشاعر الفياضة منها نزول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لارض الملعب لمواساة اللاعبين واحتضانهم، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد الذي شجع المنتخبات العربية على مدار البطولة نجده يحتضن اللاعبين ويواسي ويهنئ وفي لقطة خالدة يمنح ميسي (بشت الأمير) في لقطة جميلة وتحية عربية كبيرة لذا أطلق عليه الشيخ ميسي..

الكل كان يتمنى من كرة القدم والتاريخ أن ينصف ميسي فالموهبة هبة من الله ومن خلقهم الله لإسعاد البشر يستحقون الكثير.

يحسب لميسي أنه في الخامسة والثلاثين من العمر يستطيع تحقيق هذا الانجاز ويحقق أرقاما قياسية فهو أول لاعب يسجل في جميع الأدوار في البطولة ناهيك عن الأهداف والتمريرات الحاسمة، كانت الروح التي جعلت من اللاعبين أبطالا يناضلون من أجله، لم نستطع التحكم في مشاعرنا ودموعنا حبا في ميسي الذي بوداعه لكرة القدم ستفتقد اللعبة الكثير من المتعة والشغف والابهار، كرة القدم تسعدنا كثيرا وميسي أسعدنا كثيرا وكثيرا.. شكرا قطر على هذه البطولة الاستثنائية، شكرا كرة القدم على هذه المتعة، شكرا ميسي.

