إيسكو يقترب من الدوري الأميركي

دوليه

أبدى نادي لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي اهتمامه بلاعب إشبيلية وريال مدريد سابقاً فرانشيسكو إيسكو، وذلك من أجل تدعيم خط الوسط، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في صفقة انتقال حر. وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن لاعب إشبيلية الذي فسخ تعاقده مؤخراً، في رامون سانشيز بيزخوان، قد ينضم إلى فريق لوس أنجلوس الذي يلعب في صفوفه مواطنه ريكي بويغ. وأكدت آس، أن طريقة لعب لوس أنجلوس غالاكسي الذي يلعب 4-3-3 قد تكون مناسبة لإيسكو الذي نجح بتلك الطريقة في ملعب سانتياغو برنابيو مع ريال مدريد. ويحظى إيسكو بأهتمام كبير من أندية ميلان ويوفنتوس وفيورنتينا وروما، بالإضافة إلى وولفرهامبتون الإنكليزي، الذي يتولي تدريبه جولين لوبيتيغي مدرب إشبيلية السابق.

