مان يونايتد وتشلسي يبحثان عن الفوز

دوليه

يلتقي مان يونايتد بقيادة مدربه الهولندي إيريك تين هاغ مع نوتينغهام فورست اليوم ضمن الجولة الـ 17 من الدوري الانكليزي، بهدف الفوز وإنعاش آماله الأوروبية. ويحتل مان يونايتد المركز الخامس بفارق 11 نقطة عن أرسنال المتصدر وهو يسعى إلى الاقتراب أكثر من أندية المراكز الأربعة الاول من خلال تحقيق الفوز في لقاء اليوم.

وحقق يونايتد انتصار مستحق على بيرنلي 2-0 في كأس الرابطة بعد عودة المنافسات من جديد إثر انتهاء بطولة كأس العالم في قطر والتي خرج منها المنتخب الانكليزي من الدور ربع النهائي بالهزيمة أمام فرنسا 1-2. ويسعى تين هاغ إلى تحقيق الاستقرار بالفريق خصوصا بعد الاجواء المتوترة التي احدثها فسخ عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وكان يونايتد اعلن مانشستر السبت الماضي تمديد عقود رباعي الفريق ماركوس راشفورد ولوك شو وديوغو دالوت وفريد. ووفقا للموقع الرسمي لمان يونايتد، فقد فعلت إدارة النادي بنود التمديد لموسم إضافي في عقود اللاعبين الأربعة.وقال تين هاغ : «نحن سعداء لأن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح، وهؤلاء اللاعبين ساهموا بشكل كبير في هذا الاتجاه». وتابع: «نريد أن نتطور، ونريد دعم هؤلاء اللاعبين، ونريدهم أن يواصلوا مسيرتنا». وأكمل: «لذلك، لهذا السبب توصلنا إلى تلك القرارات، أنا متأكد من أنها القرارات الصحيحة». وختم: «نريد بناء فريق للمستقبل، لذلك لسنوات أطول، ويجب أن يكون هؤلاء اللاعبون جزءا منه».

من جانبه يسعى تشلسي للاقتراب خطوة من المربع الذهبي، عبر مواجهته أمام بورنوموث اليوم. ويحتل تشلسي المركز الثامن برصيد 21 نقطة بفارق 8 نقاط عن المربع الذهبي، في الوقت الذي يحتل فيه بورنموث المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة. ويأمل تشلسي في تعزز صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل الدخول الى المنافسة بقوة وهو يتصدر السباق لضم لاعب وسط منتخب إنكلترا ووست هام يونايتد ديكلان رايس. كان تشلسي يطارد لاعب وست هام منذ ما يقرب من 3 سنوات، لكنه لم يقترب بعد من الحصول على توقيعه. ومع ذلك، فإن مستقبل رايس في وست هام بات معلقا، مع تبقي 18 شهرا على انتهاء عقده الحالي، ورفض لاعب الوسط ثلاثة عروض لتجديد العقد من «الهامرز». ولن يتم بيع رايس في فترة الانتقالات المقبلة في يناير، لكن وست هام قد يستفيد من بيعه ماليا في الصيف.

وزعم موقع «ذا أتليتيك» أن تشلسي في مركز متقدم للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 23 عاما، علما بأنه كان في السابق عضوا في أكاديمية النادي اللندني.

وأضاف الموقع، أن تشلسي يخشى في الوقت ذاته، من المنافسة التي سيلقاها من قبل مانشستر سيتي ومان يونايتد على خدمات اللاعب. وكشف فرانك لامبارد، مدرب تشلسي السابق، في أبريل الماضي، أنه بذل قصارى جهده لإحضار رايس إلى «ستامفورد بريدج». ووضع رايس كبار الدوري الإنكليزي، في حالة تأهب قصوى، من خلال إعادة تأكيد رغبته في اللعب بدوري أبطال أوروبا.

