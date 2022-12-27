غارناتشو هدف ريال مدريد

دوليه

أكدت وسائل إعلام إسبانية أن مان يونايتد مهدد بخسارة خدمات اللاعب الشاب أليخاندرو غارناتشو خلال الأيام القليلة المقبلة. وذكرت صحيفة ديفينسا سنترال أن ريال مدريد يستعد للانقضاض على اللاعب البالغ 18 عاماً، ويراقب موقفه مع النادي الإنكليزي. وأوضحت الصحيفة أن اللاعب الأرجنتيني عقب أيام قليلة في 1 يناير المقبل، سيصبح لديه خيار التوقيع لأي فريق، بينما سيصبح في يونيو 2023 لاعباً حراً. وأضافت أن ريال مدريد كان لديه الرغبة في التعاقد مع غارناتشو، ولكن الفريق اتجه لحسم صفقة اللاعب البرازيلي إندريك، ولكن في الوقت نفسه إدارة «الملكي» لم تغفل عن متابعة وضع اللاعب الشاب مع يونايتد. وختمت بأن غارناتشو وُلد في مدريد ويعد الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو هو مثله الأعلى، وقد يحاكي تجربة نجم الريال السابق، بانتقاله من مان يونايتد إلى ريال مدريد.