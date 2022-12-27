ولفرهامبتون ضم كونيا

دوليه

أعلن ولفرهامبتون الإنكليزي، أول من أمس، تعاقده مع المهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا من أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة. قال ولفرهامبتون إن كونيا سينضم مطلع العام الجديد وسيتحول إلى عقد دائم حتى 2027، إذا تحققت بعض البنود في التعاقد. وكتب النادي الإنكليزي في حسابه على تويتر بعدما أصبح اللاعب البالغ عمره 23 عاماً أول لاعب ينضم تحت قيادة المدرب جولن لوبتيغي: «لقد وجدنا هدية أخرى تحت الشجرة». وانضم كونيا إلى أتليتيكو في أغسطس 2021 وسجل ستة أهداف في الدوري الإسباني في 40 مباراة، وعادة ما يشارك كبديل. وقبل ذلك لعب كونيا في الدوري الألماني حيث بدأ مع لايبزيغ من 2018 حتى 2020 ثم قضى موسماً واحداً في هرتا برلين. وخاض كونيا مباراته الدولية الأولى مع البرازيل في سبتمبر أيلول 2021 أمام تشيلي في تصفيات كأس العالم، وقبل ذلك بشهر واحد أحرز الميدالية الذهبية مع البرازيل في أولمبياد طوكيو.