دي بروين: هالاند مهووس بالأهداف

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أكد كيفين دي بروين، متوسط ميدان مانشستر سيتي، أن زميله النرويجي إيرلينغ هالاند مهووس بالتسجيل، وأنه قد يسجل 800 هدف في مسيرته. وافتتح هالاند التسجيل في فوز السيتي على ليفربول (3-2) الخميس الماضي في كأس الرابطة، ليرفع رصيده إلى 24 هدفًا في 19 مباراة خاضها في جميع المسابقات هذا الموسم.

وقال دي بروين بحسب ما نقلت صحيفة «الغارديان»: «إيرلينغ مهووس بالأهداف، هو يملك حاليًا بالفعل ما يقارب من 200 هدف، وسيصل ربما إلى 600 أو 700 أو 800 هدف إذا حافظ على لياقته وواصل القيام بالأمور التي يقوم بها».

وأضاف: «إيرلينغ مهاجم من الطراز الرفيع، وعند التحدث عن لاعبي كرة القدم المحترفين أو الرياضيين المحترفين بشكل عام، كل شخص يملك ميزة مختلفة، ولن تصبح لاعبا محترفا إذا لم تملك هذا الشيء الصغير الذي يدفعك لتقديم أفضل نسخة من نفسك». وتابع: «هو لا يزال صغيرًا ويستمتع بحياته ويتعامل مع كرة القدم بجدية، هو يحب تسجيل الأهداف، وهذا أكثر شيء فريد لديه». وتطرق دي بروين للحديث عن مدربه بيب غوارديولا: «أتواجد معه منذ فترة طويلة، وبالتالي أتفهم عند قيامه بأي تغيير في المباراة، الأمر يتعلق برؤيته لكرة القدم وفلسفته، وهي الاستحواذ على الكرة قدر الإمكان وتقديم كرة قدم جيدة بها».

واستكمل: «الطريقة التي يلعب بها الآن هناك الكثير من الأشخاص يحاولون القيام بها بسببه وبسبب برشلونة يوهان كرويف، هو طور الأسلوب، وهناك العديد من الفرق تضغط من الأمام الآن وتبدأ البناء من الخلف».

كما أشاد بفيل فودين قائلًا: «هو واحد من أبرز المواهب التي لعبت إلى جوارها وسقفه عال للغاية، هو توج بالفعل بلقب البريميرليج 4 مرات ولا يزال يبلغ من العمر 22 عامًا». وأتم: «هو لاعب ذكي، فمع كل الخطط المختلفة تحتاج إلى لاعب يملك السحر، وهو واحد من هؤلاء اللاعبين القادرين على صناعة الفارق، بإمكانه تحقيق أي شيء يريده».

