ناغلسمان يريد تغيير أسلوب بايرن

دوليه

يبدو أن عودة الدوري الألماني ستشهد بعض التغييرات في طريقة لعب بايرن ميونخ، خلال النصف الثاني من الموسم، وفقا لتقرير صحافي. فقد ذكرت صحيفة «Tz» المقربة من النادي البافاري، أول من أمس، أن المدرب الألماني يوليان ناغلسمان ينوي اللعب برأسي حربة، خلال الفترة المقبلة. وأشارت الصحيفة إلى اعتزام ناغلسمان الدفع بالمهاجم الفرنسي الشاب، ماثيس تيل، بجوار إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ، في الخط الأمامي. وهذا يعني أن طريقة لعب بايرن ستتحول من (4-2-3-1) إلى (4-4-2) أو (3-4-1-2). وربما يكون تيل، صاحب الـ17 عاما، مهاجما متأخرا عن زميله الكاميروني، لرغبة ناغلسمان في الاستفادة منه بشكل أكبر، بخلاف ما حدث في بداية الموسم. ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب البوندسليغا برصيد 34 نقطة، بفارق 4 نقاط عن فرايبورغ الوصيف، بعد مرور 15 جولة من المسابقة التي توقفت لفترة طويلة، بسبب إقامة منافسات كأس العالم 2022.

