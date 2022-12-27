شروط معقدة لرحيل فيليكس

دوليه

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن أتلتيكو مدريد وضع 3 شروط معقدة للموافقة على رحيل النجم البرتغالي جواو فيليكس في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. أوضحت الصحيفة أن إدارة «الروخي بلانكوس» لا تمانع رحيل الدولي البرتغالي في يناير المقبل، ولكن وفقاً لشروط قد تصعب من مهمة الفريق الراغب في الحصول على خدماته. وأضافت: «الشرط الأول أن أتلتيكو مدريد سيرفض جميع العروض الخاصة بشراء عقد اللاعب البرتغالي بشكل نهائي». وتابعت: «الشرط الثاني أن فيليكس سيرحل فقط على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم». وختمت بأن الشرط الأكثر تعقيداً هو أن إدارة النادي الإسباني سترفض وضع بند في عقد الإعارة بأحقية الشراء عقب نهاية الموسم».

