مويس: نأمل في التأهل إلى الأبطال

دوليه

تعهد ديفيد مويس، مدرب وست هام يونايتد، بأن ناديه سيقاتل للاحتفاظ بخدمات نجمه، ديكلان رايس، في الصيف المقبل. وأثار قائد الهامرز الشكوك حول مستقبله مع الفريق اللندني، خلال مشاركته الأخيرة في كأس العالم 2022. وألمح رايس إلى رغبته في اللعب بدوري أبطال أوروبا، والفوز بالألقاب الكبرى، حيث إن اللاعب «لا يملك سوى مسيرة واحدة». وفي هذا الصدد، قال مويس خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ذا صن» البريطانية: «هو (رايس) يريد الفوز واللعب في صفوف فريق جيد للغاية، يمنحه فرصة جيدة لتحقيق ذلك». وأضاف: «نأمل أن نتأهل إلى دوري الأبطال، الأمر يبدو صعبا في الوقت الراهن، لكننا لن نستسلم ونترك ديكلان يرحل.. هذا أمر مؤكد، سنقاتل بقوة». وأتم: «أحب ذلك، فهو يريد تحدي نفسه ولعب المباريات الكبرى، وأن يصبح لاعبا بارزا.. لا أعتقد أنه يمكنك منع أي لاعب من امتلاك هذا الطموح».