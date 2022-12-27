«النخبة العربية للتنس» تختتم اليوم

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تختتم في السادسة من مساء اليوم بطولة النخبة العربية الثانية للتنس، بإقامة المباراة النهائية لفردي الرجال على ملاعب مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس، على أن تسبقها مباراة تحديد المركز الثالث في الرابعة عصرا، بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحادين العربي والكويتي للتنس الشيخ أحمد الجابر، ورئيس اتحاد الاتحادات الرياضية العربية وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية أحمد كمال، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضة للجميع د. عماد البناني، وعدد من السفراء والقيادات الرياضية، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للتنس.

وقد أقيمت في وقت متأخر من مساء أمس المباراة النهائية لزوجي الرجال، التي جمعت الثنائي التونسي محمد عزيز دقاز، واسكندر المنصوري من جهة، وعبدالله شلباية، وموسى القطب على الجهة الأخرى، وسبقها مباراة تحديد المركز الثالث بين الثنائي المغربي وليد أهودا، وياسين الدليمي في مواجهة الثنائي المصري كريم مأمون، ومحمد صفوت.

وتأهل إلى الدور نصف النهائي لفردي الرجال، اللبناني بنجامين حسن بعد تغلبه على المصري أكرم السلالي 6-4، و6-1، وتبعه إلى المربع الذهبي الأردني عبدالله شلباية بعد تخطيه المصري كريم مأمون 6-4، و 6-1، والمغربي ياسين الدليمي بعد فوزه على المصري محمد صفوت بمجموعتين لواحدة 6-4، و 2-6 ، و 6-4 ، فيما حجز التونسي محمد عزيز دقاز البطاقة الرابعة لنصف النهائي بتفوقه على مواطنه محمد الواقع 6-4 ، و 6-0.

من جانبه، عبر الأردني عبدالله شلباية عن اعجابه الشديد بمجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس، وقال: «هذه أول مرة أزور هذه المنشأة الرياضية المتخصصة، وأتمنى أن لا تكون الأخيرة، وهي متكاملة الأركان، وتعد من أفضل مجمعات التنس في العالم، وتوفر بيئة رياضية مثالية لأي لاعب، وبما يسهم في تطوير قدراته الفنية والبدنية»، مشيدا بحسن التنظيم، وكرم الضيافة.

وأكد شلباية أن «النخبة العربية» شهدت مستويات فنية رفيعة، ومباريات عالية التنافسية بين أبطال العرب، مضيفا: «كل المباريات صعبة، ولا توجد نتيجة مضمونة مسبقا، وقد فزت في بطولة فيوتشر التي أقيمت في سلوفاكيا الشهر الماضي، والتي تعد مرحلة تحضيرية متقدمة للبطولة، وآمل المنافسة على المركز الأول في الفردي، والتتويج بذهب الزوجي».

من جهته، أبدى بنجامين حسن سعادته بتأهله إلى نصف نهائي «النخبة العربية» لفردي التنس، وقال:»سعيد بالأداء الذي قدمته،رغم صعوبة المنافسة في مختلف أدوار البطولة، نظرا للجودة الفنية التي يتمتع بها العديد من اللاعبين العرب، وآمل مواصلة التقدم والمنافسة على المركز الأول».

وأشار حسن إلى أنه لم يتحضر جيدا للبطولة، بسبب إصابة لا تزال تلازمه خلال المنافسات، بحيث تمنعه من النزول للكرات المنخفضة، مضيفا:» لعبنا مباريات كثيرة خلال الأيام القليلة الماضية، وآمل أن أكون قادرا على الاستشفاء السريع لمواصلة المنافسة واللعب في اليوم الختامي بأفضل مستوى ممكن»، لافتا إلى أن خروج المصنف الأول بالبطولة إسكندر المنصوري لم يكن مفاجئا بالنسبة له؛ لكونه عانى من ضغوط فنية كثيرة، ولربما عدم تحضيره بالشكل المطلوب للمنافسات، أو لم يتوقع المستوى المتطور للاعبين العرب.

