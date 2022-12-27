طلعت يوسف مدرباً لإنبي

دوليه

تعاقد نادي إنبي رسميا مع المدرب طلعت يوسف ليشغل منصب المدير الفني للفريق البترولي خلفا لأحمد كشري. وتوصل مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي لاتفاق نهائي مع طلعت يوسف الذي وقع عقدا يمتد لموسمين. وكان إنبي أقال المدير الفني السابق أحمد كشري بعد الخسارة أمام الإسماعيلي في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات ثامن جولات بطولة الدوري المصري الممتاز بنتيجة 2-1.وقاد المدربان هاني عبد الله وأحمد عبد الظاهر الفريق بشكل مؤقت في مباراته الماضية أمام أسوان التي خسرها إنبي بنتيجة 2-0.وكانت آخر تجربة لطلعت يوسف في الدوري المصري في الموسم الماضي مع نادي الجونة الذي تولى قيادته في الأمتار الأخيرة من المسابقة لكنه أخفق في إنقاذه من الهبوط للدرجة الثانية.

