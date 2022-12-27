تعثر الأهلي والزمالك في الدوري

دوليه

تعثر الأهلي والزمالك في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالتعادل السلبي مع سموحة والمقاولون العرب وسط أداء ضعيف من القطبين الكبيرين.

وسقط الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه سموحة على ملعب السلام بالقاهرة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 23 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطتين عن الزمالك أقرب منافسيه وارتفع رصيد سموحة إلى 8 نقاط في المركز الثالث عشر.

المباراة اتسمت بقلة الفرص الحقيقية على مرمى الفريقين وسط أداء ضعيف من الأهلي ومحاولات متواصلة من سموحة للسيطرة على الكرة ومنع المنافس من شن أي هجمات.

وحاول سموحة مفاجأة الأهلي في الدقائق الأولى عن طريق بعض الكرات السريعة في عمق الدفاع الأحمر وأضاع الفريق السكندري فرصة خطيرة عن طريق تمريرة بينية سريعة أرسلها صديق أوجولا إلى محمد سعيد الذي حاول مراوغة الحارس محمد الشناوي بدلا من التسديد في المرمى.

ولجأ الأهلي للتسديد من بعيد في ظل الدفاع المحكم من سموحة، وفي الشوط الثاني أشرك الأهلي الثنائي محمد مجدي أفشة ورأفت خليل على حساب برونو سافيو و أحمد عبد القادر ودفع سموحة باللاعب أبوبكر ليادي بدلا من محمد سعيد.

وكثف الأهلي من محاولاته لاختراق الدفاع وأشرك حسام حسن وحسين الشحات بدلا من كريم فؤاد ومحمد شريف بينما دفع سموحة بلاعبه حسين فيصل على حساب بنجامين بواتينغ.

وطالب لاعبو الأهلي بضربة جزاء بداعي لمسة يد ضد مدافع سموحة دون جدوى.

كما سقط الزمالك في فخ التعادل بدون أهداف مع مضيفه المقاولون العرب.

وفقد الزمالك نقطتين ثمينتين في سباق الدوري بعدما عجز عن فك شفرة المقاولون العرب الذي سجل هدفا عن طريق أحمد علاء ألغاه الحكم بداعي التسلل.

ورفع الزمالك رصيده إلى 21 نقطة محتلا المركز الثاني وارتفع رصيد المقاولون إلى 12 نقطة في المركز السابع.

المباراة في مجملها جاءت حافلة بالندية خاصة في الشوط الثاني الذي شهد العديد من المحاولات للزمالك ولكن تألق محمود أبو السعود ومدافعي المقاولون لعب دورا في خروج اللقاء بالتعادل.

وفي لقاء آخر، استعاد المصري البورسعيدي نغمة الفوز الغائبة وحقق أول انتصار مع مديره الفني حسام حسن على حساب مضيفه الإسماعيلي بهدف نظيف سجله محمد عبد اللطيف جريندو بعد مرور 8 دقائق من عمر اللقاء الذي شهد حالة طرد من نصيب إسلام أبوسليمة مدافع الفريق البورسعيدي في الدقيقة 70.

ولم يحقق المصري أي انتصار منذ تغلبه على حساب إنبي بنتيجة 2-0 يوم 29 أكتوبر الماضي في الجولة الثالثة للدوري ولم يعرف طعم الانتصار على مدار 5 مباريات متتالية في بطولة الدوري الممتاز.

ورفع المصري رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع وتوقفت صحوة الإسماعيلي مع مدربه المؤقت أيمن الجمل وتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز السادس عشر.

