كولر: لم أر ما حدث أمام سموحة في 40 سنة

دوليه

عبر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي المصري عن حزنه بعد تعادل فريقه سلبيا أمام سموحة منتقدا لاعبي الفريق السكندري بشدة.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:»عملت في التدريب لمدة 23 عاماً وقبلها كنت لاعباً لمدة 17 عاماً أي 40 عاما لم أر فيها ما حدث في مباراة سموحة بسبب إهدار الوقت».

وتابع «اللقاء كان صعبا للغاية فقد واجهنا فريقا يدافع في الثلث الأول من الملعب لكن ما حدث من السقوط المتكرر وإضاعة الوقت ليست أخلاق رياضية».

وأشار «رأينا في كأس العالم كيف كان نسق المباريات سريعا واحتساب وقت بدل ضائع كبير ما أقوله يهدف لصالح الكرة المصرية ومن أجل تحسينها لا بد من ردع من يهدر الوقت بالإنذارات والطرد».وتابع «أتحدث يوميا مع اللاعبين ونتدرب على ترجمة الفرص لكن ضغط المباريات يجعلنا لا نتدرب بشكل فردي كثيرا كما أن هناك دور على اللاعبين خلال المباريات بجانب التدريب».وأكد «الفريق لم يكن جيدا في الشوط الأول والأداء تحسن نسبيا بالشوط الثاني وأنا حزين مثل الجماهير لكن جمهور الأهلي في تناقص خلال المباريات ونحن بحاجة لهم من فضلكم احضروا».واعترف كولر بوجود حالة عامة سيئة لدى لاعبيه وليس بشكل فردي لبعض اللاعبين، مشددا على أنه لم يتعجل في التغييرات لمنح اللاعبين القدرة على تنفيذ تعليماته بين الشوطين.

