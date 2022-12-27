«المباريات ستُبث مجاناً للجميع» السوداني: كل الجهود مسخَّرة لإنجاح «خليجي 25»

دوليه

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني أول من أمس ان حكومته ستسخر كل الجهود والامكانات لإنجاح بطولة «خليجي 25»، فيما أعلن بث مبارياتها مجانا للجميع. وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان إن ذلك جاء خلال زيارة قام بها السوداني الى محافظة البصرة جنوبي العراق للاطلاع ميدانيا على آخر الاستعدادات الخدمية والامنية والفنية لانطلاق البطولة. ونقل البيان عن السوداني القول ان البث التلفزيوني لجميع مباريات البطولة سيكون متاحا مجانا لجميع القنوات بهدف إفساح المجال لأكبر عدد ممكن لمشاهدة المباريات. وأعرب عن حرص الحكومة العراقية لبذل جميع جهودها لتوفير وسائل الراحة لاستضافة الاشقاء من الخليج العربي من رياضيين ومسؤولين وجماهير. وذكر بيان آخر للمكتب الاعلامي ان السوداني عقد اثناء الزيارة اجتماعا بمسؤولي الدوائر الخدمية والقطاعية في المحافظة واستمع لإيجاز عن الواقع الخدمي في المحافظة وآليات تقديم الجهد الخدمي والاسناد لبطولة «خليجي 25». ووصف السوداني البطولة بأنها «حدث مهم»، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهود والحرص على تقديم العراق في هذه التظاهرة الرياضية بأفضل صورة. ومن المقرر أن تنطلق البطولة في محافظة البصرة في السادس من يناير المقبل بمشاركة ثمانية منتخبات وستستمر منافساتها حتى 19 من الشهر نفسه.

