عيد تدرب مع الأزرق

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خاض اللاعب عيد الرشيدي مرانه الأول مع الأزرق أول من أمس عقب تعافيه من وعكة صحية حصل على إثرها على راحة لمدة يومين، فيما يواصل اللاعبان عبدالعزيز وادي وعبدالله الفهد برنامجهما التأهيلي في عيادة اتحاد الكرة، على أن يقيم الجهاز الطبي مستوى جهوزيتهما وقدرتهما على المشاركة في المباريات قبل السفر إلى العراق بعد غد لمواجهة منتخب «أسود الرافدين» يوم الجمعة المقبل بمناسبة افتتاح ستاد الميناء الأولمبي. ويتابع الأزرق تحضيراته على الملعب الفرعي لستاد جابر الدولي تحت قيادة المدرب البرتغالي روي بينتو الذي حرص على إجراء أكثر من تقسيمة في تدريبات الأول من أمس، ركز خلالها على جوانب عدة فنية وتكتيكية.

ويتأهب الأزرق للمشاركة في بطولة «خليجي 25» التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير المقبل، إذ يستهل الأزرق مشواره في البطولة يوم 7 يناير بمواجهة قطر ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضاً البحرين والإمارات. من جانبه، يواصل المنتخب القطري تدريباته اليومية على ملاعب أكاديمية أسباير، استعدادا لخوض غمار بطولة كأس الخليج.

ويأمل المدرب البرتغالي برونو ميغيل بينيرو الذي قاد المنتخب الأولمبي القطري لوصافة بطولة اتحاد غرب آسيا في نوفمبر الماضي، في الوصول إلى درجة الجهوزية المطلوبة، لا سيما أن «العنابي» المشارك في «خليجي 25» يضم العديد من لاعبي المنتخب الأولمبي والشباب، إلى جانب بعض عناصر المنتخب الأول الذين شاركوا في نهائيات كأس العالم، أبرزهم: همام الأمين وأحمد علاء ومشعل برشم وطارق سلمان وعاصم مادبو وإسماعيل محمد ومحمد مونتاري. واستدعى برونو قائمة ضمت 27 لاعباً وهم: مشعل برشم ويوسف عبد الله وطارق سلمان وعبد الله اليزيدي وفيصل محمد ومصطفى مشعل ومحمد وعد ويوسف عبد الرزاق وهاشم علي وسالم الهاجري وعلي أسد (السد)، وإسماعيل محمد وشهاب الليثي ومحمد عماد ودياب هارون وعاصم مادبو ومحمد مونتاري وعبد الرحمن فهمي (الدحيل)، ونايف الحضرمي وتميم منصور مفتاح (الريان)، وهمام الأمين وعمرو سراج (الغرافة)، وأحمد فاضل وخالد منير وحازم أحمد (الوكرة)، ومحمود أبو ندى وجاسم جابر (العربي).

