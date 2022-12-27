الكويت والمنامة في «السلة الآسيوية»

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يخوض الكويت اليوم اختبارا صعباً أمام مضيفه المنامة البحريني في 07:30 مساء ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة الاندية الآسيوية والتي تشهد ايضاً مواجهة أخرى تجمع النصر السعودي مع السد القطري. ويمتلك الكويت والمنامة نقطتين فيما يملك النصر والسد نقطة واحدة حيث تغلب الابيض على السد، وفاز المنامة على النصر في الجولة الافتتاحية لمنافسات المجموعة. ويتأهل الأول عن المجموعين مباشرة إلى الدور الثاني فيما يلعب الفريقان صاحبي المركز الثاني مع صاحبي المركز الثالث على أن يتأهل الفائزان إلى الفرق المتأهلة عن زون الخليج لينضما إلى فرق زون غرب آسيا في الدور الثاني وينضم اليهم أيضا بطل الهند وكازاخستان ليكونوا عشرة اندية اذ ستنطلق منافسات الدور الثاني في مايو المقبل. وسيتأهل من الاندية العشرة التي ستقام منافساتهم بنظام التجمع أربعة اندية الى الدور الثالث الذي سيجمع ايضاً عشرة اندية من شرق آسيا وبطل استراليا ونيوزيلندا لتقام بعدها نهائيات الاندية الآسيوية سيتأهل منها بطل آسيا ووصيفه لبطولة أندية العالم.

ولن تكون مباراة الكويت مع المنامة سهلة على الابيض نظراً لقوة منافسه الذي يتسلح بجماهيره الكبيرة ويضم عناصر مميزة تعتبر نواة المنتخب البحريني. ويعتمد المدرب الالماني لسلة الكويت على مجموعة مميزة من اللاعبين امثال حمد ومحمد عدنان وتركي حمود ومصطفى الرفاعي وعلي الهدهود بالاضافة الى المحترفين الثلاثة الاميركيين ماركوس ولالان وبلين.

