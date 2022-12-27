العربي يستفسر عن عقود اللاعبين وانتقالاتهم

محلية

وجَّه النادي العربي عدة استفسارات لاتحاد الكرة مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية، للاستفادة منها بحسب اللوائح الرسمية. واستفسر العربي عن إمكانية مشاركة لاعب في الدوري الممتاز بعد استعارته وعمل عقد ثنائي معه دون وجود ناديه الأصلي، وعن الإجراءات المتبعة لحفظ حقوق النادي الأصلي في هذه الحالة.

كما وجه النادي استفسارا بإمكانية احتفاظه بمحترفيه الخمسة في حال التجديد لهم لخمس مواسم وتقليص عددهم في السنوات القادمة إلى 3 أو 4. وتساءل العربي في كتابه عن تفعيل المادة 35 من لائحة الاحتراف من عدمه، إضافة للمادة 24 من لائحة المسابقات، مع الاستفسار عن عواقب مشاركة أي لاعب مخالفا للوائح والقوانين، وإمكانية اعتبار الفريق خاسرا 3 - 0 في تحال تقديم بيانات لاعب غير صحيحة.

وطلب النادي توضيحا عن إمكانية مشاركة لاعب من فريق الشباب كمحترف مع الفريق الأول في الدوري، إذا منح راتب 150 ديناراً، وعن اعتماد عقود لاعبي فريق الشباب التي تم توقيعها قبل صدور اللائحة كي يتسنى مشاركتهم في دوري زين الممتاز. وختم النادي تساؤلاته للاتحاد بطلب توضيح عن إمكانية إصدار بطاقة لأي لاعب منتقل حديثا دون سداد رسوم الرعاية والتنشئة من النادي المنتقل له للنادي الأصلي.

