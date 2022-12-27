ما الذي جرى ويجري بالكويت؟!

الاخيرة

في يوليو 1952 حدث انقلاب عسكري أسود غيَّر الأوضاع في مصر والأوطان العربية إلى الأسوأ، حيث دمر النهج الاشتراكي والتأميم وسيادة القطاع العام الاقتصاد المصري واقتصادات الدول العربية التي تعرضت لانقلابات ونكسات مماثلة، ولم يجد سادة العهود الجديدة ما يعملونه أمام الخراب الذي عملوه إلا تشويه سمعة الأنظمة الليبرالية التي سبقت عهودهم السوداء عبر الإعلام المضلل الموجه والأفلام والمسرحيات والأعمال الدرامية، وانتقلت تلك الموجة منهم إلى دولنا الخليجية وعلى رأسها الكويت.

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فأصبح رجل الأعمال المقدر نشاطه في جميع بلدان العالم نظراً لفرص العمل التي يخلقها، شخصية نمطية مكروهة ويعمم بظلم شديد أي خطأ يقوم به حاله حال منضوي القطاعات المهنية الأخرى على جميع رجال قطاع الأعمال وفي ذلك الهجوم دعوة للتحول للنهج الماركسي المعمول به، فقط بكوريا الشمالية بعد تدميرنا بسبق إصرار وترصد للقطاع الخاص، لتبقى الحكومة الكويتية بعد ذلك هي الموظِّف الوحيد لمئات آلاف الشباب القادمين لسوق العمل، والموفر الوحيد كذلك للسكن والعلاج والتعليم وكل شيء آخر، فهل في هذا النهج أي حكمة؟!

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الحقائق الجلية تظهر أن ما يلام عليه أي تاجر أو رجل أعمال بالكويت من فساد أو أخطاء كبرى بالمشاريع الكبرى وحتى الصغرى، هي ممارسات مسؤول عنها بعض مسؤولي القطاع العام بنسبة تقارب 100%، فهؤلاء المسؤولون هم من يفرض بحكم السيادة على التاجر والمقاول طلب الرشاوى والمواصفات الفاسدة أو غير الصالحة، كما يحدث مع خلطات الطرق ومواصفات المباني ومواقع الكباري والجسور.. إلخ، كما أن مسؤولي القطاع العام ومعهم الأجهزة الرقابية الحكومية - وما أكثرها المتهاونة في القيام بواجباتها والتي ترتضي تسلُّم المشاريع والطرق بحالتها السيئة، هم المسؤولون بالكامل عن الفساد السائد، لأن اهتمامهم ونظرهم مركزان على الرشاوى والمال الحرام وملء الجيوب بأكثر من تركيز الاهتمام على مصالح الدولة والشعب والأجيال المقبلة...

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آخر محطة:

الإزاحات المباركة بالمسميات المختلفة لمئات المسؤولين تعني أن كثيراً منهم كانوا من الأصل غير صالحين وهو ما يطرح تساؤلات مهمة.. ما دام البعض منهم كذلك فلماذا بقوا في مواقعهم لسنوات وعقود طوال، وهل ستُسترد منهم الأموال الحرام التي حصدوها، ولماذا ارتضينا في عهودهم السوداء وجمعهم لحسنتي «الحرمنة» و«الحمرنة» إبعادهم للشرفاء الأكفاء الأمناء الأذكياء؟!

