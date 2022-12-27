السعودية تستهدف إعداد 13 ألف مخترع بحلول 2028

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قال سامي السديس، نائب رئيس «الهيئة السعودية للملكية الفكرية» إن المملكة تخطط لزيادة عدد مخترعيها إلى 13 ألفاً بحلول 2028.

وأضاف السديس في مقابلة مع قناة «الشرق بلومبيرغ» السعودية، أن الرياض رصدت ميزانيةً قدرها مليار ريال (267 مليون دولار) لاستراتيجية الملكية الفكرية التي أطلقتها، يوم الخميس، والتي تمتد لـ5 سنوات.

وسيتم تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال 12 مبادرة، تتضمن 54 مشروعاً تقوم بتنفيذها 37 جهة حكومية وخاصة، كما يقول السديس. وتابع المسؤول السعودي: «عدد المخترعين في السعودية يناهز الألف مخترع، ونتطلع إلى أن نصل بهذا العدد إلى 13 ألفاً في 2028».

وتشهد السعودية، اليوم، حسب السديس، تقديم طلبات للحصول على حقوق الملكية الفكرية بواقع 95 علامة تجارية لكل مليون نسمة.

وتستهدف الاستراتيجية الجديدة الوصول إلى 200 علامة تجارية في غضون 5 سنوات.

وأشار السديس إلى أن الهيئة تتطلع إلى الارتقاء بمكانة السعودية على مؤشر المعهد الدولي للتنمية الإدارية في مجال حماية الملكية الفكرية، من المرتبة الـ34 حالياً لتصبح ضمن قائمة الدول الـ20 الأولى في هذا المجال بحلول 2028.

ومن المنتظر أن تدعم استراتيجية الملكية الفكرية تحقيق مستهدفات رؤية 2030، التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كإحدى الدول العشر الأولى على مؤشر التنافسية العالمية بحلول عام 2030، صعوداً من المرتبة رقم 24 حالياً.

