5 مصادر غنية بفيتامين الشمس

الاخيرة

بخلاف الاعتقاد السائد لدى كثيرين، فإنه يمكن الحصول على فيتامين «د» من مصادر غير حيوانية، الأمر الذي يعتبر خبرا سارا بالنسبة للنباتيين. ولا يخفى على أحد الفوائد العظيمة لفيتامين «د» الذي يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم، والحفاظ على تركيزات كافية من المغنيسيوم والفوسفات في الدم. كذلك يلعب «فيتامين الشمس» دورا مهما في نمو الدماغ والصحة العقلية، هذا إلى جانب أهميته بالنسبة لعضلة القلب وجهاز المناعة. ورغم أن مصادر هذا النوع من الفيتامينات أغلبها حيوانية، لكن هناك بعض الأغذية النباتية الغنية بها كما في القائمة التالية: ? الفطر: يمتلك الفطر قدرة فريدة على إنتاج فيتامين «د» عند تعرضه للأشعة فوق البنفسجية. ? الشوفان: غالبا ما يتم تدعيم دقيق الشوفان والحبوب الجاهزة للأكل بفيتامين «د». ? حليب النباتات: مثل الصويا واللوز والأرز والشوفان. ? جبنة التوفو: يمكن أن يحتوي 100 غرام من جبنة التوفو التي تصنع عن طريق تخثر حليب الصويا على 100 وحدة دولية أو 2.5 ميكروغرام من فيتامين «د». ? أشعة الشمس. أغذية تضعف المناعة وتزيد الالتهابات يعد نمط الحياة غير الصحي وتناول الأغذية الضارة من الأسباب الرئيسية للالتهابات التي تضعف مناعة الجسم. ولمواجهة ضعف المناعة ولتقليل الالتهابات، يقترح خبراء ودراسات طبية مجموعة من الأغذية التي ينبغي التخلي عنها أو تخفيض معدل تناولها: ? السكر: استهلاك كميات كبيرة من السكر يمكن أن يرفع ضغط الدم ويزيد من الالتهابات المزمنة. ? الملح: المبالغة في إضافة الملح للأغذية التي نتناولها يؤثر على جهاز المناعة، مما قد يؤدي إلى التهاب في الأنسجة. كذلك فإن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل في القلب، تكون لديهم استجابة التهابية متزايدة عندما يكون لديهم الكثير من الملح. ? اللحوم الحمراء: تسبب مشاكل في القلب ويزيد من نسبة الكوليسترول، ويؤدي إلى العديد من الأمراض المزمنة، وكلها تترافق مع الالتهابات. ? الأطعمة المصنعة: تحتوي الأطعمة المصنعة مثل البسكويت والشوكولا والبيتزا على دهون غير مشبعة تزيد من نسبة الكوليسترول في الجسم، مما يؤثر على العديد من الأعضاء بما في ذلك القلب، وتزيد من فرص الإصابة بالالتهابات.