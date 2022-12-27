«يوتيوب» يطلق ميزات جديدة

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ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن شركة «غوغل» بدأت اختبار تقنيات جديدة في منصة الفيديوهات «يوتيوب» «youtube»، من بينها البحث داخل الفيديو باستخدام كلمات مفتاحية.

ومع الميزة الجديدة، سيكون بإمكان المستخدم البحث عن أي موضوع أو عبارة على يوتيوب، وعند ظهور فيديو متعلق بالعبارة التي يبحث عنها فسيمكنه الضغط على زر «البحث داخل الفيديو»، وفي حال كانت العبارة موجودة في النص فسينتقل المستخدم مباشرة إلى الجزء الذي تظهر فيه العبارة في الفيديو.

وأشارت غوغل إلى أنها تعمل أيضا على ميزة جديدة في يوتيوب تسمى «كورسيس» «Courses»، من خلالها سيتمكن المستخدمون من إنتاج سلسلة من مقاطع الفيديو التعليمية، وإرفاقها بملفات «بي دي إف» أو بصور إضافية، وطرح خدمات مدفوعة للراغبين في الحصول على هذا النوع من المحتوى.

كما أن من المفترض أن يحصل «يوتيوب» أيضا على دعم مسارات صوتية متعددة في مقاطع الفيديو، وميزات جديدة تتعلق بالترجمة الآلية للفيديوهات.

وبدأ «يوتيوب» حديثا اختبار ميزة «الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي» لمستخدمي الأجهزة المحمولة العاملة بنظامي أندرويد و«آي أو إس».

ويتيح «يوتيوب» هذه الميزة لمستخدمي نسخة الويب منذ سنوات، كما أنه يوفرها لتطبيق «يوتيوب» على الأجهزة المحمولة تحت ظروف محددة، مثل: التحكم بأجهزة البث «كروم كاست» باستخدام الهواتف.

والآن، بدأت منصة يوتيوب اختبار الميزة مع مشتركي النسخة المدفوعة «يوتيوب بريميم» الذين يختارون الموافقة على تجربة الميزات التجريبية، وهي تتيح لهم إضافة مقاطع الفيديو إلى قائمة لمشاهدتها معا.

