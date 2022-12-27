طفل مصري يحصد لقب الأذكى في العالم

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تمكن الطفل المصري عمر زكي صاحب السبع سنوات من الفوز بالمركز الأول عالمياً في مسابقة الحساب الذهني الدولية 2022.

ورفع الطفل المصري الملقب بـ «الطفل المعجزة» اسم مصر عالياً في المسابقة التي أقيمت أخيراً في تايوان بمشاركة عدد كبير من دول العالم. وقال عمر في حديثه مع قناة «سكاي نيوز» إن «المسابقة كانت صعبة للغاية، ووقع أمامي عدد من المسائل الحسابية الصعبة، ولكنني قمت بتنفيذها في أقل من 3 ثوانٍ». وتابع الطفل المصري أن المسابقة كانت المنافسات فيها الكترونياً وبعد نهايتها قام المحكمون بإعلان الفائز: «لحظة جميلة عند سماع اسمي فائزاً، جميع أسرتي كانوا سعداء للغاية وكانوا يثنون على ما قمت به، وبأنني سبب في رفع اسم ومكانة مصر عالياً».

ويدرس عمر في الصف الثاني الابتدائي في مدينة المنصورة، ويرى أساتذته أن لديه سرعة بديهة في التعامل مع الأرقام بشكل كبير، وأن بمقدوره حصد عدد كبير من الجوائز المتعلقة بالعمليات الحسابية الصعبة في المستقبل. وشارك في المسابقة الدولية للحساب الذهني التي تنظمها «اليونيسكو» 325 متسابقاً من 32 دولة على مستوى العالم.

ويحلم الطفل الصغير أن يصير مهندساً للاتصالات في المستقبل.

وكرم رئيس جامعة المنصورة شريف خاطر الطفل المصري صاحب السبع سنوات بعد إنجازه الفريد وتصدره القائمة العالمية، ومنحه درع الجامعة، ومنحة مجانية للالتحاق بدورة تصميم الروبوتات الذكية بكلية الهندسة يناير المقبل.

ووصى خاطر بأن يتم منح الطفل منحة مجانية من الجامعة إذا استمر في تفوقه والتحق في المستقبل بها، منوهاً إلى أنه قام بمخاطبة أكاديمية البحث العلمي لاستثناء الطفل من شرط السن للالتحاق بجامعة المنصورة لتميزه ونبوغه العلمي.

