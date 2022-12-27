«الأوقاف»: العناية بالحجيج عريقة ومتجذرة

وطن النهار

أكد وكيل وزارة الاوقاف بالتكليف بدر العتيبي أن عناية الكويت بحملات الحج «قديمة متأصلة» ورعايتها «عريقة متجذرة».

وقال في كلمه ألقاها بحفل تكريم اعضاء بعثة الحج الكويتية لموسم حج 1443: إن اهتمام الكويت نموذج يحتذى ومثال يضرب ، مؤكدا ان «لكويتنا الغالية فضلا سابقا ودورا رائدا في تسيير حملات الحج منذ الرعيل الأول».

وافاد بأن الوزارة تتطلع في السنوات المقبلة إلى مزيد من التطوير والإبداع والابتكار مشيرا إلى الحفاظ على المكتسبات التي حققتها بعثة الحج الكويتية والصورة الناصعة التي يشهد لها الجميع.

ودعا إلى تحقيق مزيد من المكاسب الواعدة التي تصب في مصلحة تطوير الحملات الى أرقى منازلها وسبل الراحة من خلالها قدر المستطاع.

ومن جهته قال رئيس (حملة تركي هزاع العفاسي) الدكتور تركي العفاسي ان حصوله على الدرجة البلاتينية جاء نظير جهد كبير في خدمة حجاج بيت الله الذين حازوا على جل الاهتمام وتقديم سبل الراحة لهم مبينا ان ادارة الحج ازالت كل ما يعرقل عمل الحملات وذللت جميع الصعاب للارتقاء.

وقال: إن التعاون مع الوزارة جعل الحملات ترتقي لخدمة حجاج البيت العتيق مشيرا الى ان بعثات الحج الكويتية دائما بالصدارة منذ بزوغ بداية الستينيات وحتى الان والعالم الاسلامي يشهد تألق البعثات.

