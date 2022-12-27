الحمود: 55 ضابطاً قضائيا إضافياً لرصد التعديات البيئية

وطن النهار

أكد رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله احمد الحمود أهمية البر بقسمهم والحفاظ على بيئة البلاد والتأكد من أداء مهامهم بالشكل السليم من اجل الكويت.

وقال الشيخ في تصريح صحافي: إن 55 ضابطا بيئيا جديدا انضموا اليوم لكوكبة الضباط العاملين في الهيئة لرصد التعديات البيئية وتطبيق القانون اضافة إلى زيادة حجم التوعية والتثقيف في الشأن البيئي. واضاف: إن الضباط الجدد أقسموا على صون القانون والحفاظ عليه والإخلاص للكويت ولعملهم والدعوة للحفاظ على البيئة مبينا أن هناك 25 ضابطا قضائيا جديدا في هيئة البيئة سيتمكنون من اداء أعمالهم ومتابعة القوانين وزيادة الوعي البيئي وزيادة الثقافة المطلوبة والمساعدة.

واوضح ان هناك 30 ضابطا قضائيا من الدفعة الجديدة من الضباط البيئيين سيتواجدون في جهات حكومية عدة وليس موظفين في هيئة البيئة فقط وفي الوقت نفسه سيعملون جنبا إلى جنب مع فريق الهيئة لرصد التعديات البيئية مبينا ان الضباط موزعين على وزارتي النفط والمالية ومعهد الكويت للابحاث العلمية ومؤسسة الموانئ الكويتية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وشدد على ان القانون مطبق على الجميع والجهد الذي بذله الضابط البيئي في الوصول إلى المخالفة ورصدها لا يمكن التهاون فيه.

وذكر أن هناك طرقا قانونية يمكن أن يتقدم بها المخالف للهيئة للاعتراض على المخالفة وتحال إلى فريق مختص للنظر فيها والتأكد من الإجراءات التي قام بها الضابط البيئي وحال كان هناك أي تقصير أو خطأ يتم التعامل معه وفق الإجراءات القانونية المتبعة حيث إن أي خطأ اجرائي يضيع الجهود المبذولة. وبين أهمية التأكد من الإجراءات المعمول بها في متابعة البلاغات والشكاوى واتمام تسجيل المخالفات وفق المواد القانونية الواردة في قانون هيئة البيئة. واكد أن الكفاءات العاملة في الهيئة ستتمكن من استكمال العمل للأجيال القادمة علاوة على وجود مراقبين بيئيين في عدة جهات حكومية لإثراء البيئة وزيادة الوعي فيها. كما اكد ضرورة التعاون بين الجهات الحكومية والارتقاء بالشأن البيئي والتكاتف لزيادة الوعي البيئي المجتمعي وحماية والبيئة وصون مكوناتها.

