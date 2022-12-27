«نماء» وفرت المياه المعبأة لأماكن تجمعات العمال

وطن النهار

أعلنت نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي عن انطلاق مشروع «مصرف تسبيل المياه»، وذلك بالشراكة الاستراتيجية مع إدارة المصارف الخاصة في الأمانة العامة للأوقاف، بهدف توفير ماء صحي وجاهز، حيث تقوم سيارات متنقلة متخصصة بالانتقال إلى بعض مؤسسات الدولة مثل وزارة الصحة ومراكز خدمة المواطن في وزارة الداخلية والمساجد وأماكن تواجد العمال وفي الأسواق العامة إضافة إلى العديد من المؤسسات والأماكن الأخرى لتصل من خلاله إلى الأكثر حاجة في المناطق المختلفة داخل الكويت وذلك عن طريق سيارات نماء الخيرية المتنقلة الحديثة التي تستخدم في هذا المشروع الحيوي.

