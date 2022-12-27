إنجاز المبنى المالي والإداري لـ«الداخلية» نهاية 2024

وطن النهار

تواصل وزارة الاشغال اعمالها لإنجاز مشروع مبنى قطاع الشؤون المالية والإدارية التابع لوزارة الداخلية والذي تشرف على تنفيذه كونه أحدث المشاريع الإنشائية التي تنفذها الوزارة والذي من المتوقع ان يسلم للجهة المستفيدة نهاية العام 2024.

ويضم المشروع الذي بلغت كلفته الاجمالية 60 مليون دينار مبنى الإدارة العامة للشؤون المالية، والإدارة العامة للشؤون الإدارية، وصندوق الضمان الاجتماعي، وإدارة المشاريع الاستثمارية، وإدارة شؤون المختارين، وتنفذ تلك الأعمال بالمشروع حسب البرنامج الزمني المعتمد بعد ان تم التنسيق مع جهات حكومية عدة ذات صلة باعمال المشروع ومنها بلدية الكويت ووزارة الكهرباء، وإدارة الدفاع المدني والإدارة العامة للإطفاء.

ويقع المشروع في منطقة صبحان الشمالية التابعة لمحافظة مبارك الكبير على الجانب الغربي الجنوبي من عاصمة الكويت، وتبلغ مساحته الإجمالية 40900 متر مربع، ومحاط من جهة الغرب بمباني المقر الرئيسي لوزارة الداخلية، ومن الشمال بمبنى مقر مركز القيادة التنسيقية، فيما صمم الشكل العام للمشروع على شكل سلسلة من حرف «V» المتداخلة والتي تفصلها الفناءات الداخلية، ويتضمن محورا مائلا في الدور الأرضي يربط أجزاء المشروع بمركزه الذي يضم العديد من الخدمات، وتم تصميم الواجهة من الحوائط المرئية، ومجموعة من عناصر التظليل التي تعمل على حماية المبنى من البيئة الخارجية وأشعة الشمس، وتم استيحاء الأفكار المعمارية للمشروع من أعمال فنية عالمية ومشاريع معمارية لاقت نجاحا لافتا، ويتكون المبنى من 3 سراديب، ودور أرضي، و5 أدوار متكررة، ويشمل مواقف سيارات تسع 1645 سيارة، مقسمة ما بين مواقف الموظفين، والمراجعين، وكبار الزوار، إضافة إلى أن المبنى يحتوي على ملجأ دائم مساحته 3300 متر مربع، ويكفي 300 شخص، ويحتوي الملجأ على مصلى للرجال وآخر للنساء بالإضافة إلى جميع الخدمات ومخازن طعام ودورات مياه.

