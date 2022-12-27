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وزيرة الأشغال قبلت استقالة رئيس هيئة الطرق ونائبه

علي الفرحان
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الثلاثاء 27 ديسمبر 2022

قبلت وزيرة الاشغال وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز استقالة رئيس مجلس إدارة هيئة الطرق د. حسين الخياط ونائب رئيس مجلس الإدارة خالد بن سلامة بعد ان تفهمت الأسباب التي دعتهما إلى تقديم تلك الاستقالة.
مصادر مطلعة اكدت أن الدكتور الخياط ونائبه استقالا نتيجة أسباب عدة، من بينها عدم تعيين مدير عام ونواب لمدير الهيئة وعدم نقل الموظفين إلى الهيئة وفقاً للمادة 22 من القانون 115 لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة، حيث يبلغ عدد موظفي الهيئة 40 موظفاً فقط. كما أن من ضمن الأسباب «عدم قدرة الجهاز التنفيذي في الهيئة على تنفيذ توجيهات مجلس الإدارة، فضلاً عن قيام الجهاز التنفيذي بأعمال خارج نطاق اختصاص الهيئة على حساب الأعمال والمهام الأساسية، وكذلك لعدم استقلالية الهيئة عن وزارة الأشغال».


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